Двойники Вишневского идут на выборы в Госдуму: кому это выгодно?

Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Зачем еще это надо, знает Сергей Елкин.
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Избирком Петербурга отклонил жалобы депутата Бориса Вишневского о том, что в бюллетенях его двойников должны быть указаны их прежние имена и фамилии. Накануне глава ЦИК РФ призвала "новых Вишневских" сняться с выборов.
В Татарстане разработали проект для избирателей в цветах "Умного голосования". "Политмаркет" обещает подобрать кандидата с наиболее похожими взглядами, но этот подбор не всегда работает на практике.