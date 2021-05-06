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Двойники Вишневского идут на выборы в Госдуму: кому это выгодно?

Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Зачем еще это надо, знает Сергей Елкин.

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