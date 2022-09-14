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Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance
ПолитикаРоссия

"Новая газета" оштрафована за "фейки о российской армии"

Сергей Ромашенко
35 мин. назад

Изданию назначен штраф по административной статье о "дискредитации вооруженных сил РФ". Ранее "Новая газета" была оштрафована за распространение недостоверной информации.

https://www.dw.com/ru/novaa-gazeta-ostrafovana-za-fejki-o-rossijskoj-armii/a-63115212

Таганский районный суд Москвы оштрафовал издание "Новая газета" на 400 тысяч рублей по статье о "дискредитации" вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП), сообщило в среду, 14 сентября, само издание. "В этой спецоперации против журналистов приняли участие: чиновники РКН, привлеченные ими анонимные "эксперты" (впрочем, их фамилии в суде установить нам все же удалось), целых пять генералов полиции (полковников мы не считали) и суд", - указала "Новая газета".

Поводом для составления протокола стали три статьи, опубликованные на сайте "Новой рассказ-газеты": материалы Александра Минкина "Зеркало русской резолюции", Андрея Колесникова "Империя должна озвереть" и Кирилла Фокина "Хроника арканарской грызни".

Распространение "недостоверной" информации

Ранее Симоновский суд Москвы уже оштрафовал "Новую газету" на 350 тысяч рублей по статье о распространении "недостоверной" информации из-за статьи "Херсон", а в начале июля был наложен штраф в 300 тысяч рублей по той же статье из-за выпущенного 24 февраля видеообращения главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.

28 марта "Новая газета" была вынуждена приостановить работу после второго предупреждения от Роскомнадзора.

В начале сентября суд признал недействительным свидетельство о регистрации "Новой рассказ-газеты", о запуске которой редакция "Новой газеты" сообщила 15 июля. 24 июля Роскомнадзор заблокировал сайт журнала "Новая рассказ-газета".

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Статья "Новой газета"

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