Комментарий: Разрушить адвокатуру по примеру Беларуси - цель Кремля

Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО до 21 августа адвоката Дмитрия Талантова. Его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии из-за записи в Facebook. Эту статью ввели после начала войны, однако в деле Талантова видится не только тенденция к жесткому преследованию за антивоенную позицию, но и стремление оказать давление на адвоката. Кажется, что военная агрессия России против Украины ускорила "белорусизацию" работы репрессивной машины внутри страны.

Конечная остановка - "лукашенковская Белоруссия"

Арест за полоски не тех цветов на рюкзаке или задержание за пустой лист бумаги - не указывая "преступные" цвета или название города, сложно понять. Активисты, несогласные с войной, развязанной Путиным против Украины, либо выдавлены из страны, либо находятся под постоянным давлением. Оппозиционные политики - почти все в заключении. Немногих оставшихся продолжают преследовать.

Татьяна Фельгенгауэр

Так, на 15 суток арестовали и отправили в спецприемник политика Илью Яшина. Ни у кого уже не вызывают удивление надуманные поводы для задержаний, написанные под копирку рапорты, отказ принимать показания свидетелей защиты, быстрые и обвинительные решения суда. Это уже привычный фон и для жителей "Белоруссии" (именно "Белоруссии", той, которую столько десятилетий удерживает в своих руках Александр Лукашенко), и для жителей России. И все же одна важная деталь отличала союзные государства - тотальный контроль адвокатуры.

В России начинают преследовать адвокатов

Организации, которые занимаются правозащитой, в России давно находятся под постоянным давлением и всевозможными запретами, но вот адвокаты пока в более защищенном положении. Президенты региональных палат все еще могут защитить своих коллег от министерства юстиции, статуса по пустяковым поводам их не лишают, откровенного и массового запугивания не наблюдается.

Но первым явным сигналом, что ситуация меняется, стало преследование адвоката Ивана Павлова. Он защищал журналиста Ивана Сафронова и является одним из главных экспертов по делам о госизмене и шпионаже. Затем с подачи ФСБ началось преследование еще одного адвоката из команды Павлова - Евгения Смирнова. Он был вынужден уехать из России.

Третий случай, как говорится, - уже закономерность. Дмитрий Талантов тоже работает в команде защитников Ивана Сафронова, но в отличие от предыдущих эпизодов, к нему предъявляют совершенно иные претензии. Это уже не про исполнение адвокатских обязанностей, Талантову вменяют одну из самых распространенных сейчас статей - "фейки" о российской армии, причем сразу вторую часть статьи 207.3. Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

"Адвокаты сильно раздражают власть"

Очевидно, что адвокаты, особенно те, которые занимаются "политическими делами", сильно раздражают власть. Конечно, про оправдательные приговоры речи давно не идет, сейчас в России условный срок считается признанием человека невиновным, а обвинительное заключение говорит лишь о том, что суд всегда встает на сторону прокуратуры, но уж никак ни о справедливости решения. Тем не менее благодаря адвокатам общество узнает о совершенно невероятных ошибках и нестыковках в материалах дела, следит за ходом процессов, которые российские суды всеми силами пытаются закрыть от публики.

Министерство юстиции еще в конце прошлого года предложило свои поправки в закон об адвокатуре, в котором хочет закрепить за федеральным органом юстиции возможность возбуждать дисциплинарное производство в отношении адвокатов. Это прямой шаг к белорусским практикам. Если так пойдет и дальше, то истории адвокатов из Беларуси, которых в любой момент могут задержать на улице, вменить им сопротивление милиции и на этом основании Минюст лишит защитника статуса, скоро станут реальностью и в России. Уже становятся.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр, автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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