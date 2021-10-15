 Находящемуся в СИЗО журналисту Ивану Сафронову запретили переписку | Новости из Германии о России | DW | 15.10.2021

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Россия

Находящемуся в СИЗО журналисту Ивану Сафронову запретили переписку

Как рассказал DW адвокат бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", решение о запрете принял следователь ФСБ по делу Сафронова - полковник Александр Чабан. Запрет, возможно, действует больше месяца.

Иван Сафронов

Бывшему корреспонденту "Коммерсанта" и "Ведомостей", находящемуся более года в московском СИЗО "Лефортово" по делу о  госизмене, запретили переписку. Как рассказал DW в пятницу, 15 октября, адвокат  Ивана Сафронова  Дмитрий Катчев, у журналиста изымается вся входящая и исходящая корреспонденция. 

По словам защитника, решение о запрете принял следователь ФСБ по делу Ивана Сафронова - полковник Александр Чабан. Об этом Сафронову рассказали сотрудники СИЗО, когда он обратился к ним за разъяснением ситуации.

Защита намерена выяснить ситуацию

Комментируя законность принятого следствием решения, Катчев объяснил DW, что закон предусматривает следующее: "Письма, содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, выполненные тайнописью, шифром, содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну, адресату не отправляются, подозреваемым и обвиняемым не вручаются и передаются лицу или органу, в производстве которых находится уголовное дело". 

"Что именно имел в виду следователь, без текста его документа сложно сказать. Ещё сложнее поверить, что Иван в своей переписке сделал что-то из перечисленного выше", - подчеркнул Катчев.

В любом случае,  защита  Сафронова будет добиваться того, чтобы им этот документ показали, добавил адвокат.

Как рассказал DW на условиях анонимности близкий друг Сафронова, он находился с журналистом в постоянной переписке. По его словам, последнее письмо от Ивана он получил в середине сентября. С тех пор писем не приходило. Из этого можно сделать вывод, что запрет действует уже около месяца, заключил адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Катчев.

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