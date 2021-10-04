 Ивану Сафронову продлили арест до января 2022 года | Новости из Германии о России | DW | 04.10.2021

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Россия

Ивану Сафронову продлили арест до января 2022 года

Мосгорсуд принял решение о продлении ареста Ивану Сафронову на основании ходатайства от следствия. Экс-журналист и советник главы "Роскосмоса" был задержан летом 2020 года и обвинен в госизмене.

Экс-журналист Иван Сафронов в суде

Иван Сафронов

Экс-журналист и бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов останется в СИЗО "Лефортово" до 7 января 2022 года. Решение о продлении его ареста еще на три месяца принял в понедельник, 4 октября, Мосгорсуд, рассмотрев соответствующее ходатайство следствия, сообщает в своем Telegram-канале адвокат Иван Павлов. 

При этом суду было предоставлено около 230 поручительств за журналиста. Их подписали, кроме прочих, исполняющая обязанности главного редактора газеты "Ведомости" Ирина Казьмина и ее заместители, главный редактор газеты "Коммерсант" Владимир Желонкин и его заместители, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, актриса Чулпан Хаматова и члены партии "Яблоко" Борис Вишневский и Лев Шлосберг.

К 7 января 2022 года общий срок содержания Сафронова в СИЗО достигнет полутора лет.

Дело Ивана Сафронова

Экс-журналист был задержан 7 июля 2020 года. Ему предъявили обвинение по статье о государственной измене, максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы. Следствие утверждает, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В свою очередь, защита полагает, что Ивана Сафронова преследуют за его журналистскую деятельность. Российские власти отрицают подобную взаимосвязь.

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    Автор: Елена Барышева, Москва


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