Обвиняемый в госизмене Сафронов больше не может общаться со своим адвокатом

Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в России в госизмене, больше не может общаться со своим адвокатом Иваном Павловым. Об этом сообщил Павлов в понедельник, 26 июля, агентству "Интерфакс". По его словам, Сафронова на прошлой неделе допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, заведенному в отношении Павлова по обвинению в разглашение данных предварительных расследования.

"Поскольку среди запретов, наложенных на меня в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по моему уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным я теперь не могу. Вот такая состязательность и равноправие сторон", - сказал адвокат.

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по мнению следствия, были США. Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

Павлов в апреле 2021 года стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования. Следствие считает, что адвокат незаконно организовал публикацию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле журналиста. Павлов вину не признает и считает претензии следствия необоснованными. Согласно позиции адвоката, он сообщал СМИ о фактах нарушения закона в отношении Сафронова. Дело Сафронова ведет ФСБ, Павлова - Следственный комитет.

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