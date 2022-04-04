Адвокат Иван Павлов: Дело Сафронова - звено подготовки к войне с Украиной

В Москве в понедельник, 4 апреля, началось рассмотрение по существу дела российского журналиста Ивана Сафронова. Его обвиняют в госизмене, поэтому процесс проходит в закрытом режиме. Отстраненный от дела бывший адвокат Сафронова Иван Павлов считает, что дело журналиста - звено в цепочке подготовительных действий России к войне в Украине.

"После 24 февраля ясно, что все со всем связано. Иван Сафронов находится в изоляции и не может заниматься своей профессиональной деятельностью. Я уверен, что сейчас с его знанием и талантом власть получила бы серьезного эксперта в числе тех, кто говорит правду о войне, кто мог бы профессионально оценивать действия с той и с другой стороны, доносить людям правду", - рассказал юрист DW. Павлов уверен, что правда российскому режиму сегодня не нужна, поэтому Сафронов "находится там, где он находится".

По мнению адвоката условия военного времени лишают судебное производство принципа беспристрастности и непредвзятости. "Сейчас все дела рассматриваются сквозь призму того времени в котором мы живем, по тем военным законам, которые принимаются. А тем мирные законы, которые были приняты раньше – они перестали быть мирными", - считает Павлов. Адвокат журналиста уверен, что Иван Сафронов окажется на свободе только после наступления мира.

Дело Ивана Сафронова



Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. В госкорпорации заявили, что с его текущей работой задержание не связано и к гостайне он доступа не имел. Между тем Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле Сафронова появилось новое обвинение По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета (Швейцария) и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за данную информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

