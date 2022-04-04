 Адвокат Иван Павлов: Дело Сафронова - звено подготовки к войне с Украиной | Новости из Германии о России | DW | 04.04.2022

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Россия

Адвокат Иван Павлов: Дело Сафронова - звено подготовки к войне с Украиной

В Москве начались судебные слушания по делу о "госизмене" журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Его бывший адвокат уверен, что журналист окажется на свободе только после наступления мира.

Бывший адвокат Сафронова Иван Павлов

Бывший адвокат Сафронова Иван Павлов

В Москве в понедельник, 4 апреля, началось рассмотрение по существу дела российского журналиста Ивана Сафронова. Его обвиняют в госизмене, поэтому процесс проходит в закрытом режиме. Отстраненный от дела бывший адвокат Сафронова Иван Павлов считает, что дело журналиста - звено в цепочке подготовительных действий России к войне в Украине.

"После 24 февраля ясно, что все со всем связано. Иван Сафронов находится в изоляции и не может заниматься своей профессиональной деятельностью. Я уверен, что сейчас с его знанием и талантом власть получила бы серьезного эксперта в числе тех, кто говорит правду о войне, кто мог бы профессионально оценивать действия с той и с другой стороны, доносить людям правду", - рассказал юрист DW. Павлов уверен, что правда российскому режиму сегодня не нужна, поэтому Сафронов "находится там, где он находится".

По мнению адвоката условия военного времени лишают судебное производство принципа беспристрастности и непредвзятости. "Сейчас все дела рассматриваются сквозь призму того времени в котором мы живем, по тем военным законам, которые принимаются. А тем мирные законы, которые были приняты раньше – они перестали быть мирными", - считает Павлов. Адвокат журналиста уверен, что Иван Сафронов окажется на свободе только после наступления мира.

Дело Ивана Сафронова


Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене. В госкорпорации заявили, что с его текущей работой задержание не связано и к гостайне он доступа не имел. Между тем Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле Сафронова появилось новое обвинение По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета (Швейцария) и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за данную информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов.

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    Автор: Елена Барышева


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