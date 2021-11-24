 Еще один адвокат журналиста Ивана Сафронова покинул Россию | Новости из Германии о России | DW | 24.11.2021

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Россия

Еще один адвокат журналиста Ивана Сафронова покинул Россию

Евгений Смирнов выехал в Грузию после того, как адвокатская палата Ленинградской области с подачи ФСБ возбудила против него дисциплинарное производство.

Обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов

Обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов

Адвокат обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова Евгений Смирнов покинул Россию и выехал в Грузию.

"Не исключено, что придется здесь остаться, в этой стране", - пояснил Смирнов в интервью изданию The Insider во вторник, 23 ноября. В то же время в интервью "Новой газете" он заявил, что не уехал на постоянное место жительства . "У меня нет никаких ограничений на возврат, поэтому не исключаю, что вернусь в скором времени", - отметил он.

Давление на адвокатов

По словам Евгения Смирнова, в отношении адвокатов Сафронова было внесено больше десяти представлений о возбуждении дисциплинарных производств. Следователь Федеральной службы безопасности Александр Чабан, который ведет дело журналиста, "пытается руками Минюста хоть как-то привлечь, хоть как-то зацепить адвокатов - Ивана Павлова особенно, меня за компанию и других защитников по делу Ивана Сафронова", рассказал юрист. ФСБ сейчас "пытается продавить по любым, даже абсурдным, причинам какие-то репрессии в отношении адвокатов Ивана Сафронова", уверен Смирнов.

Адвокатская палата Ленинградской области 22 ноября с подачи ФСБ возбудила дисциплинарное производство в отношении Смирнова. Силовики пожаловались в Минюст, что адвокат якобы шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делу Сафронова, а также по делу другого своего подзащитного - скончавшегося в апреле физика Виктора Кудрявцева, которого также обвиняли в госизмене.

Сафронов находится в полной информационной изоляции

Адвокат также рассказал, что следствие полностью изолировало его подзащитного информационно. С первого дня "ему не дают телефонных звонков, ему запрещены свидания. Уже больше двух месяцев у него парализовано какое-либо общение с внешним миром, кроме адвокатов, потому что ему теперь запретили отправлять и получать корреспонденцию", отметил Смирнов.

Дело Ивана Сафронова

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года  по обвинению в госизмене. В госкорпорации заявили, что с его текущей работой задержание не связано и к гостайне он доступа не имел. По данным ФСБ, в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле появилось новое обвинение По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за данную информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов, - сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

Кроме того, как сообщил "Интерфаксу" некий информированный источник, российские спецслужбы располагают данными о многолетних контактах Сакфронова с представителями военного атташата Японии в Москве. Якобы журналист снабжал  японцев информацией о перспективных разработках вооружений и военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами. 

В свою очередь защита утверждает, что Ивана Сафронова преследуют за журналистскую деятельность.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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