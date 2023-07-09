  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ОбществоРоссия

По делу Беркович и Петрийчук назначена новая экспертиза

Анатолий Арни
18 мин. назад

Суд признал, что первичной экспертизы по делу авторов спектакля "Финист ясный сокол" недостаточно, рассказал Дмитрий Муратов. ФСБ проведет новую лингвистическую экспертизу.

https://p.dw.com/p/4Td0S
Евгения Беркович в зале суда
Евгения Беркович в зале судаФото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO

Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области проведет новую лингвистическую экспертизу спектакля "Финист ясный сокол". Об этом главный редактор "Новой Газеты" и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов сообщил в эфире YouTube-канала "Живой Гвоздь" в субботу, 8 июля.

Режиссер спектакля Евгения Беркович и автор пьесы, по которой он был поставлен - Светлана Петрийчук, - находятся в следственном изоляторе из-за обвинений в "оправдании терроризма" в пьесе. По словам Муратова, экспертиза, по результатам которой в отношении деятелей искусства было возбуждено дело, "не прокатила в суде". Он отметил, что "все это время" (с 5 мая 2023 года. - Ред.) женщины находятся в СИЗО, хотя им могли назначить другие меры пресечения ввиду отсутствия опасности для общества. Беркович - мать двоих детей с инвалидностью, но суд отклонил обжалование ее ареста.

Авторы упомянутой экспертизы утверждали, что в пьесе содержится героизация террористической группировки "Исламское государство" и "признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России". При этом в 2022 году спектакль "Финист ясный сокол" получил премию "Золотая маска" в двух категориях.

Минюст признал экспертизу по делу ненаучной

В конце июня центр судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ признал, что послужившая основой для возбуждения дела против Беркович и Петрийчук "деструктологическая" экспертиза пьесы не может использоваться как доказательство в суде, так как "деструктология не является наукой".

Термин "деструктология" действительно не упоминается в международном научном пространстве. Его создателем является сотрудник Московского государственного лингвистического университета и религиовед Роман Силантьев, который и провел так называемую "деструктологическую экспертизу" пьесы вместе с сотрудниками возглавляемой им "Лаборатории деструктологии" при вузе. О каких-либо других научных объединениях, занимающихся изучением "деструктологии", на данный момент неизвестно.

Ученые РФ выступили против недобросовестных экспертиз в судах

В конце мая десятки российских ученых подписали обращение "против недобросовестных гуманитарных экспертиз в судах и легитимации псевдонаучного знания". Примером они назвали экспертизу в деле Беркович и Петрийчук.

Ученые подчеркнули, что "деструктология" не признается официально в качестве существующей науки ни в РФ, ни в других странах, а все "научные статьи" по данной тематике были написаны только одним человеком - Романом Силантьевым.

Смотрите также:

Увольние за участие в антивоенной акции

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Из педагога во "врага народа": как учителю английского из Забайкалья пришлось бежать в Берлин (14.06.2022)

Из педагога во "врага народа": как учителю английского из Забайкалья пришлось бежать в Берлин (14.06.2022)

Из Сибири в Германию, пять дней в пути с пятью пересадками: история педагога, на которого ополчилась вся школа из-за критичных высказываний о войне в Украине. Репортаж DW.
Общество14 июня 2022 г.04:17 мин.
external

Путин призвал выявлять шпионов и предателей: что это значит для россиян? (20.12.2022)

Путин призвал выявлять шпионов и предателей: что это значит для россиян? (20.12.2022)

Путин в поздравлении ко Дню работника органов безопасности призвал к "оперативному выявлению предателей, шпионов и диверсантов". Оппозиционные политики и правозащитники усматривают в этом послании сигнал к усилению репрессий в России, и что наступающий 2023-й может стать годом возврата к сталинскому прошлому.
Политика20 декабря 2022 г.05:30 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня "Град"

ISW: Россия за 500 дней войны не достигла ни одной цели

Конфликты41 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Логотип подкаста "Геофактор"

НАТО в Вильнюсе - прорыв Украины или утешительный приз?

НАТО в Вильнюсе - прорыв Украины или утешительный приз?

Политика24 ч. назад29:59 мин.
Шавкат Мирзиёев

Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

Политика8 июля 2023 г.
Кассетные боеприпасы

День 499-й войны: Киев получит кассетные боеприпасы от США

День 499-й войны: Киев получит кассетные боеприпасы от США

Конфликты7 июля 2023 г.
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский, апрель 2023 года

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждет и что получит Украина?

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждет и что получит Украина?

Конфликты7 июля 2023 г.
СПГ-танкер проплывает мимо морского курорта Бинц на острове Рюген

В конфликте вокруг СПГ-терминала Берлин не стал уступать

В конфликте вокруг СПГ-терминала Берлин не стал уступать

Экономика и бизнес7 июля 2023 г.
Полицейские из немецкого спецподразделения GSG9 отрабатывают штурм здания, занятого террористами

Радикальные исламисты в ФРГ: насколько они сейчас опасны?

Радикальные исламисты в ФРГ: насколько они сейчас опасны?

Терроризм7 июля 2023 г.
На главную страницу