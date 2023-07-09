По делу Беркович и Петрийчук назначена новая экспертиза

Управление Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области проведет новую лингвистическую экспертизу спектакля "Финист ясный сокол". Об этом главный редактор "Новой Газеты" и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов сообщил в эфире YouTube-канала "Живой Гвоздь" в субботу, 8 июля.

Режиссер спектакля Евгения Беркович и автор пьесы, по которой он был поставлен - Светлана Петрийчук, - находятся в следственном изоляторе из-за обвинений в "оправдании терроризма" в пьесе. По словам Муратова, экспертиза, по результатам которой в отношении деятелей искусства было возбуждено дело, "не прокатила в суде". Он отметил, что "все это время" (с 5 мая 2023 года. - Ред.) женщины находятся в СИЗО, хотя им могли назначить другие меры пресечения ввиду отсутствия опасности для общества. Беркович - мать двоих детей с инвалидностью, но суд отклонил обжалование ее ареста.

Авторы упомянутой экспертизы утверждали, что в пьесе содержится героизация террористической группировки "Исламское государство" и "признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России". При этом в 2022 году спектакль "Финист ясный сокол" получил премию "Золотая маска" в двух категориях.

Минюст признал экспертизу по делу ненаучной

В конце июня центр судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ признал, что послужившая основой для возбуждения дела против Беркович и Петрийчук "деструктологическая" экспертиза пьесы не может использоваться как доказательство в суде, так как "деструктология не является наукой".

Термин "деструктология" действительно не упоминается в международном научном пространстве. Его создателем является сотрудник Московского государственного лингвистического университета и религиовед Роман Силантьев, который и провел так называемую "деструктологическую экспертизу" пьесы вместе с сотрудниками возглавляемой им "Лаборатории деструктологии" при вузе. О каких-либо других научных объединениях, занимающихся изучением "деструктологии", на данный момент неизвестно.

Ученые РФ выступили против недобросовестных экспертиз в судах

В конце мая десятки российских ученых подписали обращение "против недобросовестных гуманитарных экспертиз в судах и легитимации псевдонаучного знания". Примером они назвали экспертизу в деле Беркович и Петрийчук.

Ученые подчеркнули, что "деструктология" не признается официально в качестве существующей науки ни в РФ, ни в других странах, а все "научные статьи" по данной тематике были написаны только одним человеком - Романом Силантьевым.

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