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Ученые РФ - против недобросовестных экспертиз в судах

Олег Соколенко
37 мин. назад

Десятки российских ученых подписали обращение "против недобросовестных гуманитарных экспертиз в судах и легитимации псевдонаучного знания". Примером они назвали экспертизу в деле Беркович и Петрийчук.

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Женя Беркович в суде
Режиссер Евгения Беркович на заседании судаФото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO

Десятки российских ученых, включая академиков РАН, подписали открытое обращение "против недобросовестных гуманитарных экспертиз в судах и легитимации псевдонаучного знания". Документ был опубликован во вторник, 30 мая, на сайте Совета по этике научных публикаций.

Обращение начинается с упоминания "деструктологической экспертизы", ставшей основанием для ареста и направления в следственный изолятор театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Ученые подчеркивают, что "деструктология" не признается официально в качестве существующей науки ни в РФ, ни в других странах, а все "научные статьи" по данной тематике были написаны "религиоведом-деструктологом" Романом Силантьевым, который вместе со своими коллегами из "Лаборатории деструктологии" при Московском государственном лингвистическом университете и стал автором "экспертизы" в деле Беркович и Петрийчук.

"Неприемлемо участие лиц с псевдонаучными и антинаучными воззрениями в подготовке гуманитарных экспертиз для судебных слушаний, они вводят таким образом суд в заблуждение, - говорится далее в обращении. - В последние годы было принято много ошибочных решений с опорой на подобные "экспертизы". Это наносит ущерб не только жизням конкретных людей и их близких, но и имиджу страны, ее судебной системе и российской науке в целом".

Обращение подписали академики РАН

На момент публикации статьи документ подписали 72 ученых, в том числе - несколько академиков РАН, а также профессор Чикагского университета, экономист Константин Сонин, в отношении которого в РФ возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении "фейков" об армии России, и антрополог Александра Архипова, 26 мая объявленная Минюстом РФ "иностранным агентом".

На странице обращения сказано, что подписи ученых добавляются по мере их поступления и обработки.

Новое "театральное дело"

Дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) возбудили в отношении Беркович и Петрийчук еще 10 апреля, однако известно о нем стало лишь в мае. В Москве 4 мая прошли обыски в квартирах режиссера и драматурга. Позднее их отправили в СИЗО до 4 июля. Беркович и Петрийчук обжаловали свой арест, однако 30 мая Мосгорсуд постановил оставить их в СИЗО.

Поводом для возбуждения дела стала "экспертиза" за авторством Силантьева и его коллег - те якобы нашли в спектакле "Финист Ясный Сокол", поставленном Беркович по пьесе Петрийчук, "признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России". Спектакль основан на реальных историях россиянок, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать к ним в Сирию. В 2022 году он получил две премии "Золотая маска" - за работу драматурга и за лучшие костюмы.

Правозащитники назвали уголовное преследование Беркович и Петрийчук"театральным делом" - впервые в новейшей российской истории авторов спектакля обвиняют по столь тяжелой статье за спектакль, отмеченный национальной премией.

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