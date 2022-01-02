Der Spiegel: самому известному немецкому журналу исполнилось 75 лет

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Осенью 2020 года Навальный дал свое первое интервью после отравления именно этому немецкому изданию. Несколько фактов о журнале Der Spiegel - в галерее DW.
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Первое интервью после отравления Алексей Навальный дал авторитетному немецкому журналу Der Spiegel. Корреспондент издания Беньямин Биддер поделился с DW подробностями встречи с оппозиционером.
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