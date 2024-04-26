В Германии высмеяли всех канцлеров одним махом

В четверг, 25 апреля, в Штутгарте в фонде Theodor-Heuss-Haus, который расположен в доме, где жил первый президент ФРГ Теодор Хойс (Theodor Heuss), открылась выставка карикатур на федеральных канцлеров Германии. Оригинальное название - "Заостренный. Канцлер в карикатуре". Для фонда в Штутгарте это временная экспозиция. Все экспонаты - из собрания Музея истории ФРГ (Haus der Geschichte der Bundesrepublik) в Бонне, который располагает одной из самых больших коллекций политических карикатур в Германии.

Конрад Аденауэр рисовал сам, Коля изображали в виде груши

Со времен первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) главы немецкого правительства находятся в центре внимания острого юмора карикатуристов. Есть ли у политической карикатуры границы дозволенного? "Они постоянно смещаются, в отношении канцлера ФРГ они как раз еще больше раздвинулись, - говорит куратор выставки в Штутгарте и директор экспозиции боннского музея Торстен Смидт (Thortsen Smidt). - Как раз при Герхарде Шредере (Gerhard Schröder) возникла дискуссия о том, на что имеет право карикатура".

В то время карикатуристы высмеивали немецкого канцлера, представляя его как весельчака. Популярной тогда была сатирическая песня Der Steuersong ("Песня о налогах"). Карикатуристы быстро подхватили этот "мотив" и стали изображать немецкого канцлера, который получает удовольствие от того, что выворачивает карманы наизнанку своим избирателям, поднимая налоги. На выставке есть и более поздняя карикатура на Шредера, которая изображает его как "медийного канцлера", любящего внимание СМИ и находящегося постоянно в центре внимания. После выхода последнего фильма о Герхарде Шредере - это карикатура снова стала на злобу дня.

Как отмечает куратор экспозиции, тогда изображение канцлера в столь свободной манере вызвало большую дискуссию в обществе - о границах дозволенного для политической карикатуры. Впрочем, больших скандалов в немецкой политике, связанных с изображением канцлеров, не было. А если и были, то решались за закрытыми дверями.

А вот за пределами Германии, особенно во время правления Ангелы Меркель, появлялись карикатуры, которые в Германии были восприняты весьма критично. Они изображали Ангелу Меркель в образе Гитлера - такой видели карикатуристы немецкого канцлера во времена еврокризиса. В немецкой среде карикатуристов таких случаев "схождения с рельсов" не было, говорит Торстен Смидт. Сравнения с Гитлером остаются в Германии табу. Другой чувствительной темой является антисемитизм.

Карикатура на федерального канцлера Гельмута Коля. Выставка проходит в Theodor-Heuss-Haus в Штутгарте Фото: Horst Haitzinger

Любопытно, что сами немецкие канцлеры обладали здоровым чувством юмора, и занимаемая высокая должность не мешала им смеяться над работами художников. Конрад Аденауэр пошел еще дальше и издал книгу с собственными карикатурами - он неплохо рисовал. Первый канцлер объединенной Германии - Гельмут Коль (Helmut Kohl) - использовал карикатуру с грушей, к которой довольно часто прибегал немецкий сатирический журнал Titanic, в своей избирательной кампании 1987 года. На плакатах Гельмут Коль с аппетитом откусывал грушу, в форме которой его так охотно изображали карикатуристы.

В Германии политические карикатуры по-прежнему в основном рисуют мужчины

Что же касается самих карикатуристов, то, как и на выставке в Штутгарте, в политической сатире в целом продолжают доминировать мужчины. Торстен Смидт не может найти этому подходящее объяснение. Но вот что не перестает радовать, так это то, что политические карикатуры остаются частью медийного рынка и регулярно появляются в немецких изданиях. В недемократических режимах карикатуры становятся инструментом пропаганды.

Чем отличается действительно хорошая карикатура? "У нее две компоненты. Художественное оформление - персона или какое-то событие изображается путем относительно небольшого количества штрихов. Второй аспект - содержательная компонента. Хорошая карикатура удивляет и заставляет смеяться от того открытия, которое зритель делает при взгляде на рисунок", - говорит Торстен Смидт.

Любимая карикатура куратора выставки - 1982 года. Она изображает Гельмута Коля. В ней не только удачная зарисовка исторического момента, но и предсказание будущего. Карикатурист, возможно, сумел предвидеть трансформацию фигуры канцлера - из провинциального политика в канцлера объединения Германии и одного из самых влиятельных политиков мира.

Канцлер Ангела Меркель на карикатурах Карла Лагерфельда

На выставке в фонде Theodor-Heus-Haus , которая продлится до 29 сентября, можно увидеть и карикатуры на единственную пока женщину, занимавшую пост канцлера ФРГ. Ангелу Меркель любил рисовать всемирно известный немецкий модельер Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld).

В целом карикатуры на Меркель можно разделить на два этапа: если сначала карикатуристов забавляли больше ее прическа и одежда, то после финансового кризиса фокус с внешнего вида явно сместился. "Карл Лагерфельд представляет Ангелу Меркель как очень модного персонажа. Можно было бы даже поспорить, карикатура ли это, - говорит Торстен Смидт. - Надпись на карикатуре звучит так: "Здесь я - в штанах". И она стоит, держа руки в карманах, в костюме-тройке, что для ее стиля несвойственно. Эта карикатура 2014 года - очень интересное дополнение к ее образу. Я думаю, дизайнер хотел показать, какой большой потенциал был у этой женщины".

Карикатурный Олаф Шольц еще не закончен

Вспомним и о нынешнем канцлере Германии. Разумеется, выставка в Штутгарте не могла обойти стороной и его. Как подчеркивает куратор, карикатур на Шольца еще не так много, так как срок правления еще не истек.

С актуальным канцлером шутки плохи? "Нет, почему же, конечно, и над ним шутить можно. Мне кажется, что единый карикатурный образ - изображение Олафа Шольца (Olaf Scholz) в политической карикатуре - пока еще не найден.

Одна из карикатур, которую можно увидеть на выставке, изображает Шольца персонажем известного ужастика "Психо" Альфреда Хичкока. У Олафа Шольца - прическа Ангелы Меркель, руки сложены в ее излюбленный жест.

Карикатура на федерального канцлера Олафа Шольца. Выставка проходит в Theodor-Heuss-Haus в Штутгарте Фото: Sakurai

"Шольц - как перерождение Меркель", - объясняет куратор. Это очень точная карикатура, но сегодня она уже совсем не актуальна. Влияние Меркель на Шольца - больше не тема в политической жизни Германии. На данный момент карикатуристы скорее обращаются к разногласиям в рядах правящей в Германии коалиции. Шольц балансирует между партиями", - так представляют себе карикатуристы немецкого канцлера сегодня.

Современный образ Олафа Шольца в политических карикатурах был бы неполон без одной из самых горячих тем - войны в Украине. На одной из двух карикатур, затрагивающих данную тему, - Шольц с ракетами 80-летней давности, которые выставлены в Военно-историческом музее Дрездена. "Я думаю, что карикатуры на тему войны в Украине отражают наиболее актуальный образ канцлера", - подчеркивает Торстен Смидт. "Еще одна карикатура изображает Олафа Шольца на перроне вокзала. Канцлер хочет сесть в поезд ICE, прихватив с собой танк Leopard 2 ("Леопард"). Он с удивлением спрашивает контролера: "Вы серьезно? Велосипед провозить можно, а тяжелое вооружение нет?!". И он отправляется в Киев без багажа. Помощь Украине - одна из тем актуальных политических карикатур", - говорит куратор выставки.

Карикатура - всегда личное видение художника, но очень часто это еще и зеркало общества. Карикатуристов можно назвать сейсмологами настроений, уверен Торстен Смидт, потому что своими рисунками им удается уловить и заострить то, что, возможно, люди уже заметили, но не ощутили еще так остро. Это высокое искусство, говорит немецкий эксперт.

Карикатура на федерального канцлера Вилли Брандта. Выставка проходит в Theodor-Heuss-Haus в Штутгарте Фото: Degkwitz Brandt

Карикатуры могут вносить свою лепту и в демонтаж политика. К таким куратор выставки относит карикатуру немецкого канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt), оказавшегося в кризисе. Она была размещена на обложке еженедельника Der Spiegel и внесла свой вклад в завершение карьеры политика, уверен Торстен Смидт.