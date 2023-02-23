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Все обложки TItanic, о выпусках которых идет речь в данном материалеФото: Titanic
КультураГермания

"Вы воюете с Россией?" - психотест в немецком журнале

Марина Борисова
40 мин. назад

Немецкий сатирический журнал Titanic к 24 февраля подготовил спецномер. Читателям предложено прояснить свое отношение к войне в Украине, а также научиться считывать мимику Путина.

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"Вы воюете с Россией?" - читателям немецкого сатирического журнала Titanic в новом номере, который поступит в продажу в годовщину российского вторжения в Украину - 24 февраля, предлагается пройти психологический тест для самопознания. Как отмечает в интервью DW главный редактор сатирического журнала Юлия Матеус (Julia Mateus), эта тема сейчас - одна из самых обсуждаемых в обществе. После высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) от 24 января - "Мы ведем войну против России, а не друг против друга", вызвавшего реакции по всему миру и в самой Германии, - дискуссии не утихают. Ответив на все 15 вопросов теста, читатель узнает, находится ли он "однозначно в войне с Россией", "немного" или же "в войне за Россию".

Юлия Матеус, главный редактор журнала Titanic
Юлия Матеус, главный редактор Titanic и первая женщина во главе журналаФото: Frederike Wetzels

Военно-психологический тест для читателей

Редакция журнала, выходящего в Германии тиражом 37 тыс. экземпляров, придумала такой тест для нового выпуска, главная тема которого - война России против Украины. В номере есть сатирический портрет нового министра обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius), подсказка, как правильно считывать выражения лица Путина, комментарий на тему того, как относятся сейчас в восточных землях Германии к России. Кроме того - каталог продуктов, конечно, вымышленных: желатиновые мишки в форме танков, нижнее белье для мужчин "под леопарда" и так далее. На обложке свежего выпуска, который DW посмотрела еще до его выхода в тираж, войны в Украине нет. И это не случайность. Как подчеркивает главный редактор журнала, главная тема номера, как правило, не попадает на обложку.

Обложка нового выпуска Titanic, март 2023 года
Обложка нового выпуска Titanic, март 2023 годаФото: Titanic Magazin

Но вернемся к психотесту. В одном из вопросов читателю предлагается подобрать корректное обозначение противостоянию, которое развернулось в восточной части Европы. Предлагаемые варианты: "война России и Украины", "война Украины и России", "война против фашизма", "война Путина", "жестокая война против Украины". На вопрос, почему СВО нет среди возможных ответов, главный редактор признается, что редакция исходила из того, что "война против фашизма" охватывает и это обозначение. "Да, СВО надо было бы еще добавить", - говорит Юлия Матеус.

Год войны на страницах немецкого журнала

За год войны немецкий журнал посвятил не один номер России и Украине. На обложке Россия в том или ином виде присутствовала три раза, а вот кого точно не было на обложке немецкого сатирического журнала ни разу, так это украинского президента Владимира Зеленского. Конечно, ему были посвящены материалы в отдельных выпусках - как, например, новая серия, придуманная редакцией журнала и оформленная в виде комикса "Слуга народа". 

На обложке Зеленский появился лишь в фейковом варианте, который в конце 2022 года особенно интенсивно распространяли в России. Юлия Матеус не скрывает своего удивления по этому поводу: "Интересно, что в России придумали фейк нашей обложки, значит - нас считают важным медиа. Но, если честно, по композиции это было не на уровне. И это была уже не сатира, а троянская сатира". Редактор немецкого журнала отмечает, что за фейковой обложкой скрывается пропаганда. "Сатирическое изображение - это еще не сатира, важно то, с каким намерением это делается", - говорит главный редактор, которая стала первой женщиной, возглавившей сатирический журнал с 40-летней историей.

Есть ли место войне в сатирическом журнале? "Я считаю, что да, - говорит она. - Конечно, когда берешься за такую сложную и серьезную тему, нужно гораздо тщательнее продумывать, что является поводом, какова тема, что высмеивается конкретно в данном случае, но это очень важная тема. Сатира позволяет несколько снять напряжение, мне кажется важным говорить на языке сатиры о войне".

Фейковая обложка с Зеленским, которая на какое-то время стала вирусной в сети, была, видимо, создана в рамках нарратива российской пропаганды о том, что Украина требует помощи от Европы. Надо отметить, что журнал Titanic - это все-таки нишевое издание. Почему именно на него обратили внимание в России и решили использовать в целях пропаганды, Юлия Матеус не совсем понимает. Может, этот журнал пришелся по душе лично президенту Путину?

Titanic, выпуск за май 2022 года
Обложка Titanic - майский выпуск 2022 годаФото: Titanic Magazin

На обложке майского выпуска 2022 года российский президент предстал в образе расслабленного, уравновешенного, стильного мужчины. Как будто с обложки журнала на читателя смотрит не Путин, а Дэниел Крейг. "Нам было бы интересно узнать, что подумал Путин, увидев этот номер", - признается Юлия Матеус. Что редакция хотела сказать такой сатирой?

Образ Путина на обложке журнала

"Выпуск был оформлен в стиле глянцевого журнала. Путин - в сером свитере. На обложке написано: "Самопомощь, когда весь мир - в сговоре против тебя". И его цитата: "Токсичных людей я убираю из своей жизни". Можно подумать, что это журнал о стиле жизни. Нам было интересно показать Путина в таком ключе, в котором его не привыкли видеть. Это было выстроено на контрасте с тем образом, который уже сложился о нем. Нам понравился этот контраст", - заявила Юлия Матеус. 

Восточные земли охарактеризованы на обложке как
Восточные земли охарактеризованы на обложке как "экономически слабые", "критически относящиеся к НАТО" и "мятежные"Фото: Titanic Magazin

Сатирический журнал то и дело обращается к фигуре российского президента. "Путин, возьми Западную Украину" - за эту сатиру, как признается главный редактор, журналу пришлось выслушать довольно много критики в социальных сетях. Под "Западной Украиной" на обложке отмечены восточные земли Германии. Причем охарактеризованы они как "экономически слабые", "критически относящиеся к НАТО" и "мятежные".

На тот момент еще не было понятно, какой размах приобретет военное вторжение России в Украину. Сегодня, оглядываясь назад, главный редактор признается, что стоило бы найти другой подход к той ситуации. То есть, шутка не удалась.

Пролистывая немецкий журнал, иногда создается впечатление, что то, что высмеивается в нем, российская пропаганда выдает за чистую монету. Ну, например, что Путина в Германии любят больше, чем Шольца (июньский номер 2022 года). "Надо с этим жить, мы не имеем большого влияния на то, как нашу сатиру читают и в каких целях используют. Но, конечно, мы не думали о том, что российские СМИ используют "Титаник" в своих пропагандистских целях", - говорит Юлия Матеус.

Границ для фантазии у немецкого сатирического журнала практически нет. По сути, в Германии можно шутить надо всем - нет тем, которые бы были под запретом. Задумавшись, главный редактор называет единственную тему, которой нет места в таком журнале: "О жертвах войны не шутят".

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