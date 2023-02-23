"Вы воюете с Россией?" - психотест в немецком журнале

"Вы воюете с Россией?" - читателям немецкого сатирического журнала Titanic в новом номере, который поступит в продажу в годовщину российского вторжения в Украину - 24 февраля, предлагается пройти психологический тест для самопознания. Как отмечает в интервью DW главный редактор сатирического журнала Юлия Матеус (Julia Mateus), эта тема сейчас - одна из самых обсуждаемых в обществе. После высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) от 24 января - "Мы ведем войну против России, а не друг против друга", вызвавшего реакции по всему миру и в самой Германии, - дискуссии не утихают. Ответив на все 15 вопросов теста, читатель узнает, находится ли он "однозначно в войне с Россией", "немного" или же "в войне за Россию".

Юлия Матеус, главный редактор Titanic и первая женщина во главе журнала Фото: Frederike Wetzels

Военно-психологический тест для читателей

Редакция журнала, выходящего в Германии тиражом 37 тыс. экземпляров, придумала такой тест для нового выпуска, главная тема которого - война России против Украины. В номере есть сатирический портрет нового министра обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius), подсказка, как правильно считывать выражения лица Путина, комментарий на тему того, как относятся сейчас в восточных землях Германии к России. Кроме того - каталог продуктов, конечно, вымышленных: желатиновые мишки в форме танков, нижнее белье для мужчин "под леопарда" и так далее. На обложке свежего выпуска, который DW посмотрела еще до его выхода в тираж, войны в Украине нет. И это не случайность. Как подчеркивает главный редактор журнала, главная тема номера, как правило, не попадает на обложку.

Обложка нового выпуска Titanic, март 2023 года Фото: Titanic Magazin

Но вернемся к психотесту. В одном из вопросов читателю предлагается подобрать корректное обозначение противостоянию, которое развернулось в восточной части Европы. Предлагаемые варианты: "война России и Украины", "война Украины и России", "война против фашизма", "война Путина", "жестокая война против Украины". На вопрос, почему СВО нет среди возможных ответов, главный редактор признается, что редакция исходила из того, что "война против фашизма" охватывает и это обозначение. "Да, СВО надо было бы еще добавить", - говорит Юлия Матеус.

Год войны на страницах немецкого журнала

За год войны немецкий журнал посвятил не один номер России и Украине. На обложке Россия в том или ином виде присутствовала три раза, а вот кого точно не было на обложке немецкого сатирического журнала ни разу, так это украинского президента Владимира Зеленского. Конечно, ему были посвящены материалы в отдельных выпусках - как, например, новая серия, придуманная редакцией журнала и оформленная в виде комикса "Слуга народа".

На обложке Зеленский появился лишь в фейковом варианте, который в конце 2022 года особенно интенсивно распространяли в России. Юлия Матеус не скрывает своего удивления по этому поводу: "Интересно, что в России придумали фейк нашей обложки, значит - нас считают важным медиа. Но, если честно, по композиции это было не на уровне. И это была уже не сатира, а троянская сатира". Редактор немецкого журнала отмечает, что за фейковой обложкой скрывается пропаганда. "Сатирическое изображение - это еще не сатира, важно то, с каким намерением это делается", - говорит главный редактор, которая стала первой женщиной, возглавившей сатирический журнал с 40-летней историей.

Есть ли место войне в сатирическом журнале? "Я считаю, что да, - говорит она. - Конечно, когда берешься за такую сложную и серьезную тему, нужно гораздо тщательнее продумывать, что является поводом, какова тема, что высмеивается конкретно в данном случае, но это очень важная тема. Сатира позволяет несколько снять напряжение, мне кажется важным говорить на языке сатиры о войне".

Фейковая обложка с Зеленским , которая на какое-то время стала вирусной в сети, была, видимо, создана в рамках нарратива российской пропаганды о том, что Украина требует помощи от Европы. Надо отметить, что журнал Titanic - это все-таки нишевое издание. Почему именно на него обратили внимание в России и решили использовать в целях пропаганды, Юлия Матеус не совсем понимает. Может, этот журнал пришелся по душе лично президенту Путину?

Обложка Titanic - майский выпуск 2022 года Фото: Titanic Magazin

На обложке майского выпуска 2022 года российский президент предстал в образе расслабленного, уравновешенного, стильного мужчины. Как будто с обложки журнала на читателя смотрит не Путин, а Дэниел Крейг. "Нам было бы интересно узнать, что подумал Путин, увидев этот номер", - признается Юлия Матеус. Что редакция хотела сказать такой сатирой?

Образ Путина на обложке журнала

"Выпуск был оформлен в стиле глянцевого журнала. Путин - в сером свитере. На обложке написано: "Самопомощь, когда весь мир - в сговоре против тебя". И его цитата: "Токсичных людей я убираю из своей жизни". Можно подумать, что это журнал о стиле жизни. Нам было интересно показать Путина в таком ключе, в котором его не привыкли видеть. Это было выстроено на контрасте с тем образом, который уже сложился о нем. Нам понравился этот контраст", - заявила Юлия Матеус.

Восточные земли охарактеризованы на обложке как "экономически слабые", "критически относящиеся к НАТО" и "мятежные" Фото: Titanic Magazin

Сатирический журнал то и дело обращается к фигуре российского президента. "Путин, возьми Западную Украину" - за эту сатиру, как признается главный редактор, журналу пришлось выслушать довольно много критики в социальных сетях. Под "Западной Украиной" на обложке отмечены восточные земли Германии. Причем охарактеризованы они как "экономически слабые", "критически относящиеся к НАТО" и "мятежные".

На тот момент еще не было понятно, какой размах приобретет военное вторжение России в Украину. Сегодня, оглядываясь назад, главный редактор признается, что стоило бы найти другой подход к той ситуации. То есть, шутка не удалась.

Пролистывая немецкий журнал , иногда создается впечатление, что то, что высмеивается в нем, российская пропаганда выдает за чистую монету. Ну, например, что Путина в Германии любят больше, чем Шольца (июньский номер 2022 года). "Надо с этим жить, мы не имеем большого влияния на то, как нашу сатиру читают и в каких целях используют. Но, конечно, мы не думали о том, что российские СМИ используют "Титаник" в своих пропагандистских целях", - говорит Юлия Матеус.

Границ для фантазии у немецкого сатирического журнала практически нет. По сути, в Германии можно шутить надо всем - нет тем, которые бы были под запретом. Задумавшись, главный редактор называет единственную тему, которой нет места в таком журнале: "О жертвах войны не шутят".

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