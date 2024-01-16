Канцлер ФРГ Олаф Шольц останется без портфеля?16 января 2024 г.
Олафа Шольца (Olaf Scholz) часто называют человеком без особых примет. Но это не совсем так, ведь он - человек с портфелем. Федеральному канцлеру Германии - 65 лет, и все время, сколько его помнят, он появляется на людях с одним и тем же большим черным портфелем.
Черный портфель сопровождает канцлера уже 40 лет
Всех интересует, чем он ему так приглянулся и когда он его сменит. Канцлер ответил всем сразу в своем Instagram-аккаунте. "Мой черный портфель со мной уже почти 40 лет - на каждой встрече, в каждой командировке и даже в отпуске, - написал Олаф Шольц. - Я купил его, когда был молодым юристом".
Эта добротная вещь фирмы Bree модели Times 16, размером 40 на 34 сантиметра, из натуральной кожи и с двумя большими карманами впереди, была приобретена в конце 1980-х, когда он был юристом-стажером в Гамбурге. Портфель дорогой - по данным производителя, он стоил около 890 немецких марок (сегодня подобные модели стоят примерно столько же, но в евро).
С тех пор мир сильно изменился, как и Олаф Шольц. Но портфель остался прежним. "Это же очевидно: я очень привязан к этому портфелю. Он практичен - в него много чего вмещается, - объясняет его владелец в Instagram. - Некоторые мои коллеги считают вещь поношенной. А я называю это патиной. С каждым годом этот портфель нравится мне все больше и больше".
Черный портфель побывал везде - в том числе в Украине в разгар войны. И даже стал причиной пикантной дипломатической истории в 2022 году: когда Олаф Шольц появился на красной дорожке перед президентским дворцом в Киеве со своей огромной сумкой, присутствующие не могли скрыть удивление. Немецкий канцлер пожимал руку президенту Владимиру Зеленскому, держа в другой свой потрепанный портфель. Присутствующий во время этой встречи украинский охранник в итоге забрал его у Шольца и убрал с глаз фоторепортеров.
Так что же в портфеле?
В своем посте в Instagram федеральный канцлер также открыл секрет, что он там носит: "Люди постоянно спрашивают меня, что за загадочные вещи лежат в этом портфеле. А они гораздо скучнее, чем можно было бы предположить: очки для чтения, ежедневные газеты и, конечно же, папки с документами". При этом Олаф Шольц забыл упомянуть еще одну вещь, которая всегда при нем. "В переднем кармане портфеля он всегда держит свой членский билет партии СДПГ - возможно, однажды его проверят", - рассказал немецкому изданию Abendblatt биограф канцлера Ларс Хайдер (Lars Haider). Кроме того, он ответил на вопрос, готов ли Олаф Шольц к апдейту своего любимого 40-летнего аксессуара. "Он не собирается в ближайшее время покупать себе новый портфель, - уверен Хайдер. - Потому что этот портфель сопровождает его на протяжении всей его политической жизни". До того, как возглавить правительство, Олаф Шольц был и министром, и бургомистром Гамбурга.
Тем временем стало известно, что производитель любимого портфеля канцлера, компания Bree Collection, известная с 1970 года своими сумками и аксессуарами из кожи, на днях подала официальное заявление о банкротстве.
Музей мечтает о портфеле канцлера
Между тем, заполучить легендарный портфель уже давно мечтают две организации. Один претендент - политический Фонд имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung), обладающий богатыми социал-демократическими традициями. Другой - Музей истории ФРГ(Haus der Geschichte der Bundesrepublik), расположенный в Бонне напротив бывшего Ведомства федерального канцлера. Он был открыт в 1994 году и сейчас является одним из самых посещаемых музеев Германии - около 850 тысяч человек в год. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что глава музея Харальд Бирман (Harald Biermann) серьезно заинтересован в приобретении портфеля. Он бы прекрасно дополнил уже имеющуюся коллекцию предметов, принадлежавших бывшим канцлерам Германии, в которой находится кардиган Гельмута Коля (Helmut Kohl) и старый мобильный телефон Ангелы Меркель (Angela Merkel). "Я говорил с представителем правительства Штеффеном Хебештрайтом (Steffen Hebestreit) и сказал ему, что мы хотели бы когда-нибудь получить сумку Олафа Шольца, - рассказал немецкой газете Харальд Бирман. - Портфель запечатлен на многих фотографиях, он имеет историческую ценность". Однако место в музее пока пустует. И по мнению Бирмана, "это нормальный ход вещей", ведь потертый кожаный портфель до сих пор используется и, вероятно, останется спутником Олафа Шольца до конца его пребывания на посту канцлера ФРГ.
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