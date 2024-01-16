Канцлер ФРГ Олаф Шольц останется без портфеля?

Практически всю свою жизнь Олаф Шольц ходит с одним и тем же портфелем. Это уже даже стало предметом для шуток. Многие спрашивают, почему он не купит себе новый.

Олафа Шольца (Olaf Scholz) часто называют человеком без особых примет. Но это не совсем так, ведь он - человек с портфелем. Федеральному канцлеру Германии - 65 лет, и все время, сколько его помнят, он появляется на людях с одним и тем же большим черным портфелем.

Черный портфель сопровождает канцлера уже 40 лет

Всех интересует, чем он ему так приглянулся и когда он его сменит. Канцлер ответил всем сразу в своем Instagram-аккаунте . "Мой черный портфель со мной уже почти 40 лет - на каждой встрече, в каждой командировке и даже в отпуске, - написал Олаф Шольц. - Я купил его, когда был молодым юристом".

Эта добротная вещь фирмы Bree модели Times 16, размером 40 на 34 сантиметра, из натуральной кожи и с двумя большими карманами впереди, была приобретена в конце 1980-х, когда он был юристом-стажером в Гамбурге. Портфель дорогой - по данным производителя, он стоил около 890 немецких марок (сегодня подобные модели стоят примерно столько же, но в евро).

С тех пор мир сильно изменился, как и Олаф Шольц. Но портфель остался прежним. "Это же очевидно: я очень привязан к этому портфелю. Он практичен - в него много чего вмещается, - объясняет его владелец в Instagram. - Некоторые мои коллеги считают вещь поношенной. А я называю это патиной. С каждым годом этот портфель нравится мне все больше и больше".

Черный портфель побывал везде - в том числе в Украине в разгар войны. И даже стал причиной пикантной дипломатической истории в 2022 году: когда Олаф Шольц появился на красной дорожке перед президентским дворцом в Киеве со своей огромной сумкой, присутствующие не могли скрыть удивление. Немецкий канцлер пожимал руку президенту Владимиру Зеленскому, держа в другой свой потрепанный портфель. Присутствующий во время этой встречи украинский охранник в итоге забрал его у Шольца и убрал с глаз фоторепортеров.

Олаф Шольц во время своего визита в Киеве, 2022 год Фото: picture alliance/dpa

Так что же в портфеле?

В своем посте в Instagram федеральный канцлер также открыл секрет, что он там носит: "Люди постоянно спрашивают меня, что за загадочные вещи лежат в этом портфеле. А они гораздо скучнее, чем можно было бы предположить: очки для чтения, ежедневные газеты и, конечно же, папки с документами". При этом Олаф Шольц забыл упомянуть еще одну вещь, которая всегда при нем. "В переднем кармане портфеля он всегда держит свой членский билет партии СДПГ - возможно, однажды его проверят", - рассказал немецкому изданию Abendblatt биограф канцлера Ларс Хайдер (Lars Haider). Кроме того, он ответил на вопрос, готов ли Олаф Шольц к апдейту своего любимого 40-летнего аксессуара. "Он не собирается в ближайшее время покупать себе новый портфель, - уверен Хайдер. - Потому что этот портфель сопровождает его на протяжении всей его политической жизни". До того, как возглавить правительство, Олаф Шольц был и министром, и бургомистром Гамбурга.

Тем временем стало известно, что производитель любимого портфеля канцлера, компания Bree Collection, известная с 1970 года своими сумками и аксессуарами из кожи, на днях подала официальное заявление о банкротстве.

Музей мечтает о портфеле канцлера

Между тем, заполучить легендарный портфель уже давно мечтают две организации. Один претендент - политический Фонд имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung), обладающий богатыми социал-демократическими традициями. Другой - Музей истории ФРГ (Haus der Geschichte der Bundesrepublik), расположенный в Бонне напротив бывшего Ведомства федерального канцлера. Он был открыт в 1994 году и сейчас является одним из самых посещаемых музеев Германии - около 850 тысяч человек в год. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что глава музея Харальд Бирман (Harald Biermann) серьезно заинтересован в приобретении портфеля. Он бы прекрасно дополнил уже имеющуюся коллекцию предметов, принадлежавших бывшим канцлерам Германии, в которой находится кардиган Гельмута Коля (Helmut Kohl) и старый мобильный телефон Ангелы Меркель (Angela Merkel). "Я говорил с представителем правительства Штеффеном Хебештрайтом (Steffen Hebestreit) и сказал ему, что мы хотели бы когда-нибудь получить сумку Олафа Шольца, - рассказал немецкой газете Харальд Бирман. - Портфель запечатлен на многих фотографиях, он имеет историческую ценность". Однако место в музее пока пустует. И по мнению Бирмана, "это нормальный ход вещей", ведь потертый кожаный портфель до сих пор используется и, вероятно, останется спутником Олафа Шольца до конца его пребывания на посту канцлера ФРГ.

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