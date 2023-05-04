У канцлера Германии потекла крыша

Рабочий кабинет Олафа Шольца (Olaf Scholz) находится в самом центре Берлина - в здании Ведомства федерального канцлера, расположенном прямо напротив рейхстага. При этом постройка - вполне современная. Ведомство въехало сюда 7 мая 2001 года.

Здание находится в берлинском районе Тиргартен (Berlin-Tiergarten), на улице Вилли Брандта, дом 1 (Willy-Brandt-Straße 1). Cтроилось оно по планам архитекторов Акселя Шультеса (Axel Schultes) и Шарлотты Франк (Charlotte Frank) с 1997 по 2001 год. Общая площадь комплекса - 64 тыс. квадратных метров, а высота постройки - 36 метров. В боковых крыльях здания находятся 300 кабинетов, каждый - по 20 квадратных метров, и 13 зимних садов, а также столовая.

Вид на ведомство федерального канцлера в центре Берлина Фото: Jochen Eckel/picture alliance

Надо сказать, что с архитектурной точки зрения этот комплекс мало кого впечатляет. Более того, многим берлинцам здание настолько не нравится, что за ним закрепилось прозвище "стиральная машинка".

Условия тендера и сколько стоит ремонт

Несмотря на свой сравнительно юный возраст, здание уже несколько раз ремонтировали. Сейчас требуется капитальный ремонт крыши. Как сообщает газета Bild, он должен начаться в ноябре и закончиться, согласно предварительным планам, через три года. С момента проектирования здания строительные нормы сильно ужесточились, поэтому ведомству придется не просто ремонтировать крышу, а провести ее модернизацию. При этом на время ремонта полностью закрывать здание не собираются. Сотрудники должны оставаться на своих рабочих местах, несмотря на неудобства.

В условиях открытого тендера отмечено, что работы должны быть проведены с учетом современных требований в области энергосбережения. В частности, потребуется почти четыре тысячи квадратных метров пеностекла для утепления крыши. Также все окна в крыше будут заменены на соответствующие сегодняшним стандартами. Всего их четыре и каждое - площадью примерно в 20 квадратных метров.

Внутри - светлые холлы и коридоры. Справа - окна рабочих кабинетов сотрудников ведомства федерального канцлера Фото: picture alliance / Thomas Imophotothek

Поменяют и четыре градирни (это устройства для охлаждения воды с использованием атмосферного воздуха). Условием для получения контракта на проведение ремонта является и профессиональный демонтаж нынешней крыши. Тендер уже объявлен. О стоимости работ данных пока нет.

Сотрудникам ведомства не хватает места

Канцлеру Олафу Шольцу ремонт особо помешать не должен. Его рабочий кабинет находится на седьмом этаже восьмиэтажного корпуса. Площадь офиса составляет около 140 квадратных метров. В нем достаточно места не только для рабочего места канцлера, но и для огромного стола, за которым проходят переговоры. Но больше всего посетителей всегда поражает шикарный вид из окна на рейхстаг и зеленые насаждения. До Олафа Шольца этот рабочий кабинет уже послужил двум его предшественникам: Герхарду Шредеру (Gerhard Schröder) и Ангеле Меркель (Angela Merkel).

Заседание в ведомстве федерального канцлера в Берлине Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ведомство федерального канцлера в восемь раз больше Белого дома в Вашингтоне. Тем не менее, его сотрудникам не хватает места. Поэтому комплекс планируется расширить за счет постройки еще одного шестиэтажного здания. Также планируется строительство еще одной столовой, детского садика и перенос вертолетной площадки на крышу новой пристройки.

В то же время министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) весьма критически оценил подобный план. Он считает расширение излишним, поскольку сотрудники часто работают из дома, удаленно, или в других городах. По сообщениям немецкого телеканала n-tv, минимальная cтоимость проекта может составить 777 миллионов евро.

Однако канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) отказываться от строительства не собирается. При этом он ссылается на прежнее правительство, при котором и было принято соответствующее решение. Работы на стройплощадке уже начались. Модернизация позволит Ведомству федерального канцлера получить еще 400 кабинетов и других помещений. Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте Федерального ведомства по строительству и планировке территории.

Так будет выглядеть комплекс зданий ведомства после ремонта и перестройки Фото: Axel Schultes Charlotte Frank

Ведомство также поменяло садовника и официанта

До того, как ведомство начало поиски компании, которая проведет ремонт крыши, искали садовника, а вернее - ландшафтного дизайнера для прилегающего к Ведомству федерального канцлера парка. Требования были весьма высоки. Траву надо подстригать так, чтобы ее высота не превышала пяти сантиметров, и парк в целом должен производить ухоженный вид, ведь он используется и для правительственных мероприятий. К тому же садовники должны работать тихо, чтобы не мешать канцлеру и сотрудникам его ведомства. Уровень шума газонокосилок и другой техники ограничен - не более 98 децибел. Для сравнения: уровень шума работающей стиральной машины редко превышает 60-75 децибел.

А еще раньше Ведомство канцлера искало "сотрудника в гастрономической сфере". Газета Süddeutsche Zeitung предполагает, что речь шла об "официанте для канцлера". Новый сотрудник должен был отвечать за обслуживание руководителей ведомства, а также иностранных гостей. При этом потенциальный работодатель обещал платить новому сотруднику зарплату, превышающую среднюю в этой сфере.