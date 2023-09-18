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ФРГ анонсировала пакет военной помощи Киеву на 400 млн евро

Жан Рофе
18 сентября 2023 г.

В новый пакет помощи Украине войдут боеприпасы, бронемашины и системы разминирования, сказал министр обороны ФРГ Писториус. Решение о поставке крылатых ракет Taurus, по его словам, пока не принято.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Борис Писториус посетил Украину в начале февраля 2023 годаФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Правительство Германии подготовило очередной пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в понедельник, 18 сентября.

По словам Писториуса, в новый пакет войдут разрывные и минометные боеприпасы, а также реактивные снаряды. "Потому что боеприпасы - это то, в чем Украина нуждается наиболее остро в своей оборонительной борьбе против жестокой агрессивной войны", - подчеркнул он. Кроме того, Украина получит бронированные автомобили, системы разминирования, а также теплую униформу и генераторы, которые понадобятся ей зимой, добавил министр.

При этом Писториус уклонился от ответа на вопрос о том, отправит ли Германия Украине крылатые ракеты Taurus c дальностью полета до 500 км. Федеральное правительство еще думает над этим вопросом и многие моменты требуют уточнения, указал глава Минобороны ФРГ.

Новая встреча в формате "Рамштайн"

Заявление Писториуса прозвучало накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе ВВС США Рамштайн недалеко от немецкого города Кайзерслаутерн. Ожидается, что в ходе встречи Берлин может предложить расширение обучения украинских военнослужащих.

Министр обороны Германии должен был участвовать в запланированной на 19 сентября встрече, но заболел коронавирусом SARS-CoV-2 и отправит вместо себя представителей.

По данным правительства ФРГ, в нынешнем году объем военной помощи Германии Украине составит 5,4 млрд евро. В 2022-м этот показатель равнялся 2 млрд евро.

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Сайт газеты Bild

Интервью министра обороны ФРГ Бориса Писториуса
www.bild.de
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