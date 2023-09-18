ФРГ анонсировала пакет военной помощи Киеву на 400 млн евро

В новый пакет помощи Украине войдут боеприпасы, бронемашины и системы разминирования, сказал министр обороны ФРГ Писториус. Решение о поставке крылатых ракет Taurus, по его словам, пока не принято.

Правительство Германии подготовило очередной пакет военной помощи Украине на сумму 400 млн евро. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в интервью немецкой газете Bild , опубликованном в понедельник, 18 сентября.

По словам Писториуса, в новый пакет войдут разрывные и минометные боеприпасы, а также реактивные снаряды. "Потому что боеприпасы - это то, в чем Украина нуждается наиболее остро в своей оборонительной борьбе против жестокой агрессивной войны", - подчеркнул он. Кроме того, Украина получит бронированные автомобили, системы разминирования, а также теплую униформу и генераторы, которые понадобятся ей зимой, добавил министр.

При этом Писториус уклонился от ответа на вопрос о том, отправит ли Германия Украине крылатые ракеты Taurus c дальностью полета до 500 км. Федеральное правительство еще думает над этим вопросом и многие моменты требуют уточнения, указал глава Минобороны ФРГ.

Новая встреча в формате "Рамштайн"

Заявление Писториуса прозвучало накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе ВВС США Рамштайн недалеко от немецкого города Кайзерслаутерн. Ожидается, что в ходе встречи Берлин может предложить расширение обучения украинских военнослужащих.

Министр обороны Германии должен был участвовать в запланированной на 19 сентября встрече, но заболел коронавирусом SARS-CoV-2 и отправит вместо себя представителей.

По данным правительства ФРГ, в нынешнем году объем военной помощи Германии Украине составит 5,4 млрд евро. В 2022-м этот показатель равнялся 2 млрд евро.

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