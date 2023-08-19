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СБУ раскрыла детали подрыва Крымского моста осенью 2022 года

Сергей Ромашенко
20 мин. назад

По словам главы СБУ Василия Малюка, разработкой и реализацией плана занимались лишь он сам и два его доверенных сотрудника. Многие люди были использованы в темную, сказал Малюк в интервью NV.

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Подрыв Крымского моста, октябрь 2022
Подрыв Крымского моста, октябрь 2022Фото: AFP/Getty Images

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью украинскому новостному порталу New Voice, обнародованном в субботу, 19 августа, рассказал, как его спецслужбе удалось организовать взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года. По словам Малюка, разработкой и реализацией плана занимались лишь он и два его доверенных сотрудника. Первоначально рассматривались различные варианты операции, в том числе с использованием железнодорожной части моста, но в итоге был выбран вариант с грузовиком, начиненным взрывчаткой, сообщил глава СБУ.

Чтобы провезти взрывчатку на мост, в СБУ решили обмотать ее целлофановой пленкой, рассчитав все так, чтобы таможенные сканеры не смогли выявить взрывчатое вещество, рассказал Малюк. В итоге получились большие рулоны пленки, выглядевшие, как "абсолютно гражданский груз". Этими рулонами забили целый контейнер, а их суммарный вес в тротиловом эквиваленте составлял 21 тонну.

Малюк не стал раскрывать детали того, как взрывчатку из Украины доставили к мосту, но, по его словам, вся операция осуществлялась исключительно силами СБУ. Кроме того, добавил Малюк, спецслужбе удалось деактивировать российские системы РЭБ, которые глушат GPS-датчики. Это позволило взорвать грузовик на середине моста.

"Использовали втемную столько людей.."

"Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей... Россияне "закрыли" 22 человека - посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты", - сказал глава СБУ.

В августе Василий Малюк раскрыл подробности второй атаки на Крымский мост, которую украинские силы провели 17 июля 2023 года. Он, в частности, рассказал, что для удара по мосту был использован украинский дрон Sea Baby ("Морской малыш"), начиненный 850 килограммами взрывчатки.

Глава спецслужбы назвал этот беспилотник результатом многомесячных разработок, начавшихся сразу после российского вторжения в Украину. СБУ передала телеканалу CNN видео атаки на Крымский мост, включая запись с экрана оператора дрона.

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