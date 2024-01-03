Белгородскую область и Севастополь обстреляли ракетами

Белгородские власти объявили об уничтожении нескольких ракет на подлете Белгороду. По сообщениям из аннексированного Севастополя, в городе звучали взрывы.

Белгород и область в ночь на среду, 3 января, вновь подверглись ракетным атакам. Над областью снова работала система ПВО, а в Белгороде была объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам", - написал Гладков в своем Telegram-канале .

По словам губернатора, ночью силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что речь о шести ракетах оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" и шести ракетах реактивной системы залпового огня "Ольха".

Вячеслав Гладков также сообщил, что ночью под обстрел попало село Солоти Валуйского городского округа, где были повреждены два частных дома и линия электропередачи.

Сообщается также о ракетной атаке по аннексированному Севастополю. Российские "власти" города утверждают, что выпущенная в ночь на 3 января ракета была сбита и не причинила ущерба. В то же время Telegram-каналы сообщают, что в Севастополе звучали взрывы, и в городе был виден дым.

Обстрелы Белгорода

Накануне Белгород четырежды подвергался ракетным атакам. Последняя из них произошла около 22:30 мск. По данным Минобороны РФ, над Белгородской областью были сбиты девять ракет. Губернатор Гладков сообщил о гибели одного и ранении еще 11 человек.

29 декабря российские войска нанесли массированный удар по украинским городам, в том числе по Киеву. На следующий день после этого украинские военные нанесли удар по Белгороду - самый масштабный за все время войны России против Украины. По последним данным, тогда погибли 25 человек - 1 января стало известно о смерти в больнице 4-летней девочки. Более 100 человек получили ранения. Украинские военные официально не комментировали обстрел Белгорода, как и другие обстрелы российской территории.

После обстрела Белгорода 30 декабря президент РФ Владимир Путин пригрозил, что российские войска станут чаще наносить удары по Украине. В ночь на 2 января российская армия нанесла массированные удары ракетами и дронами по Киеву, Харькову и другим городам.

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