ФРГ предоставила Украине военную помощь уже на 5,2 млрд евро

В текущем финансовом году ФРГ ассигновала на военную поддержку Киеву 2,886 млрд евро. Годом ранее военная помощь Украине составила 1,63 млрд евро.

К настоящему времени Германия оказала Украине военную помощь на сумму 5,2 млрд евро, сообщили в пятницу, 22 сентября, немецкие СМИ со ссылкой на письменный ответ министерства финансов ФРГ на запрос депутата бундестага от Левой партии Шевим Дагделен (Sevim Dagdelen).

В документе говорится, что помощь Украине "вооружениями в рамках передачи военных материалов или поставок от промышленности" составила в 2022 финансовом году около 1,63 млрд евро.

Помощь Украине в текущем финансовом году

В текущем финансовом году на военные поставки Украине ассигновано примерно 2,886 млрд евро. В эту сумму входят и затраты на восполнение уже переданных Киеву материалов, отметили в Минфине страны.

Кроме того, предусмотрены поставка Украине "военных материалов" на 620 млн евро, а также "общая поддержка, такая как содействие по каналам ведомств, транспортировка раненых или обучение" примерно на 55 млн евро.

Германская помощь Украине для отражения российской агрессии предоставляется на безвозмездной основе.

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