Суд в США разрешил раскрыть документы о штурме Капитолия

Федеральный суд в американском округе Колумбия одобрил раскрытие архивных документов в рамках расследования штурма Капитолия 6 января. Как указывается в решении суда, ссылки на которое во вторник, 9 ноября, опубликовали сразу несколько американских СМИ, соответствующие документы могут быть переданы в специальный комитет Палаты представителей Конгресса, который проводит расследование по делу о штурме. Тем самым, суд отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа, добивавшегося запрета на раскрытие связанных с событиями 6 января архивов Белого дома.

Как говорится в заявлении федерального судьи Тани Чуткан, "общественный интерес требует удовлетворения общего желания законодательной и исполнительной власти расследовать события, произошедшие до и во время 6 января". Необходимо предотвратить "повторение подобных событий", отметила она.

"Президенты - не короли, а истец - не президент"

Трамп в своем иске ссылался на так называемую исполнительную привилегию, которая позволяет президенту хранить определенные документы в секрете. "Позиция Трампа о том, что он может отвергнуть явно выраженную волю исполнительной власти, по-видимому, основана на представлении о том, что его исполнительные полномочия "действуют пожизненно". Но президенты - не короли, а истец - не президент", - указала Чуткан в 39-страничном документе.

Что хотел бы скрыть Трамп?

Трамп выступает против передачи нижней палате Конгресса более 770 архивных страниц, которые, по данным Национального архива, среди прочего включают записи бывшего главы аппарата Белого дома Марка Медоуза, бывшего советника президента Стивена Миллера и бывшего вице-юрисконсульта Белого дома Патрика Филбина. Трамп также надеялся заблокировать передачу комиссии ежедневного дневника Белого дома, в котором фиксируются его действия, поездки, брифинги и телефонные звонки. Кроме того, речь идет о рукописной записке о событиях 6 января, которую Трамп передал своему бывшему пресс-секретарю Кейли Макинани, а также черновике его выступления на митинге, предшествовавшем штурму Капитолия.

Адвокаты Трампа готовят аппеляцию на решение суда. В Национальном архиве уже заявили, что в случае отсутствия судебного запрета передадут требуемые документы конгрессменам к 12 ноября.

Штурм Капитолия в Вашингтоне

Трамп не признал свое поражение на выборах президента США. 6 января на митинге "Спасение Америки" тогдашний президент выступил с зажигательной речью, призвав своих сторонников "сражаться изо всех сил", чтобы "вернуть нашу страну", и попросил их пройти маршем к Капитолию, где в этот день Конгресс должен был провести подсчет голосов выборщиков. После чего по различным оценкам от нескольких сот до нескольких тысяч наиболее радикально настроенных сторонников Трампа ворвались в здание Конгресса. Жертвами беспорядков стали несколько человека. В США штурм Капитолия расценивается как внутренний терроризм и попытка госпереворота. ФБР завело в отношении сторонников Трампа около 170 дел.

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