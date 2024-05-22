В Польше воссоздали комиссию по расследованию влияния России

На фоне задержаний в Польше людей по подозрению в диверсиях по заказу России премьер Туск объявил о создании комиссии по расследованию влияния РФ и Беларуси на страну.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о восстановлении комиссии по расследованию влияния России и Беларуси на страну. Соответствующее распоряжение Туска было подписано во вторник, 21 мая.

"Я издал распоряжение о создании комиссии по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша в 2004-2024 годах", - заявил Туск.

Аналогичная госкомиссия была создана в 2023 году правившей тогда партией "Закон и справедливость" (PiS). После победы на парламентских выборах коалиция Туска сочла ее деятельность неконституционной и закрыла. Критики, в том числе Туск, обвиняли PiS в желании использовать комиссию для преследования оппозиции.

Созданную теперь аналогичную комиссию возглавит глава военной контрразведки генерал Ярослав Строжик. Решение о численности комиссии пока не принято - 9 или 13 членов будут назначать министерства. О подготовке законопроекта о комиссии Туск сообщил еще 10 мая.

Задержания в Польше по подозрению в диверсиях по заказу России

Накануне в Польше задержали девять человек по подозрению в совершении диверсий по заказу российских спецслужб. По словам Туска, это были "люди из криминального мира", в том числе граждане Украины, Беларуси и Польши.

Как указал премьер 21 мая, во Вроцлаве на западе Польши была пресечена попытка поджога завода по производству красок. "Поджог, вне всяких сомнений, был заказан российскими службами", - заявил он. По подозрению в диверсии были задержаны еще трое человек. Варшава подчеркивает, что ее положение в качестве центра западных поставок в Украину сделало ее ключевой мишенью для российских спецслужб.

Президент Польши Анджей Дуда 14 мая заявил, что за последние дни в стране произошли пять или шесть серьезных пожаров в различных районах страны. По его словам, трудно не заподозрить, "что это могут быть поджоги, а по сути - это попытка дестабилизировать ситуацию" в стране. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севьера в свою очередь предположил, что к происходящему могут иметь отношение иностранные спецслужбы.