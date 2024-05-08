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В Польше на границе с Беларусью задержали солдата РФ

Лиза Ламбрехт
8 мая 2024 г.

В Польше задержали российского дезертира, нелегально пересекшего границу вместе с мигрантами. При себе у россиянина были военные документы, включая контракт с армией РФ.

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Забор на границе Польши и Беларуси
Забор на границе Польши и БеларусиФото: Michal Dyjuk/AP Photo/picture alliance

Польские пограничники задержали российского солдата, дезертировавшего из армии РФ. 41-летний мужчина незаконно пересек белорусско-польскую границу вместе с группой мигрантов и был задержан на польской территории, сообщили в пограничной службе Польши в среду, 8 мая.

Сотрудники ведомства обнаружили у задержанного военные документы, подтверждающие его службу в российской армии и участие в войне против Украины. Как сообщила польская радиостанция Rmf.fm, россиянин был безоружным и носил гражданскую одежду, пытаясь смешаться с мигрантами. По данным Rmf.fm, среди военных документов задержанного был контракт с армией, вероятно, он пытался попасть на территорию Польши через Беларусь прямо с фронта.

Сейчас россиянин задержан пограничной службой, в отношении него проводится проверка. "Мы должны выяснить, каковы были его намерения. Вопрос в том, не идет ли речь о выполнении приказа российских спецслужб", - заявил заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек новостному агентству PAP.

Кризис на польско-белорусской границе

Начиная с лета 2021 года десятки тысяч людей пытаются нелегально проникнуть в Польшу с территории Беларуси. Евросоюз обвинил правителя Беларуси Александра Лукашенко в том, что он организовал переброску мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки к границам ЕС с целью усилить давление на Запад.

В 2022 году Польша установила на своей стороне границы с Беларусью забор высотой 5,5 метра и систему электронного наблюдения. Однако даже после строительства пограничных заграждений мигранты ежедневно пытаются нелегально пересечь внешнюю границу ЕС, отмечают польские власти. С начала года польская пограничная служба зарегистрировала уже более 10 тысяч таких попыток.

 

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