В Польше задержаны подозреваемые в диверсиях по заказу РФ

Власти Польши задержали девять человек по подозрению в совершении диверсий по заказу российских спецслужб, заявил премьер-министр страны Дональд Туск во вторник, 21 мая. "Это касается избиений, поджогов и попыток поджога", - сообщил он, отметив, что речь идет о наемниках. По его словам, "иногда это люди из криминального мира, это касается граждан Украины, Беларуси и Польши".

В частности, указал премьер, во Вроцлаве на западе Польши была пресечена попытка поджога завода по производству красок. Поджог, "вне всяких сомнений, был заказан российскими службами", - считает он. Туск оценил ситуацию как весьма серьезную, напомнив, что аналогичные диверсии происходят в Литве, Латвии и Швеции. Он напомнил о пожаре на складе магазина IKEA в Вильнюсе в ночь на 9 мая. На объекте сгорели товары, литовская полиция отрабатывает и версию поджога.

Президент Польши Анджей Дуда еще 14 мая заявил, что за последние дни в стране произошли пять или шесть серьезных пожаров в различных районах страны. По его словам, трудно не заподозрить, "что это могут быть поджоги, а по сути - это попытка дестабилизировать ситуацию" в стране. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севьера в свою очередь предположил, что к происходящему могут иметь отношение иностранные спецслужбы.

Усиление польских спецслужб

Ранее Дональд Туск объявил об усилении польских разведслужб на фонедестабилизирующей деятельности Москвы. Он сообщил, что на гражданскую и военную контрразведку выделено еще 100 млн злотых (25 млн евро). Туск также сказал, что Варшава предотвратила несколько актов саботажа "благодаря бдительности наших служб и наших союзников".

За последние несколько недель Варшава сообщила о задержании мужчины по подозрению в содействии российским спецслужбам в подготовке возможного покушения на президента Украины Владимира Зеленского, а также о задержании белоруса, подозреваемого в организации нападения в Вильнюсе в марте на Леонида Волкова - соратника покойного лидера российской оппозиции Алексея Навального. В рамках данного дела были задержаны и два поляка.