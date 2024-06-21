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Причиной крупного пожара в Берлине назван технический дефект

Даниил Сотников
21 июня 2024 г.

Пожар в здании оборонного концерна Diehl в Берлине в начале мая случился в результате технической неисправности, сообщили в компании.

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Пожар в здании оборонного концерна Diehl в Берлине
Пожар в здании оборонного концерна Diehl в БерлинеФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Причиной крупного пожара, случившегося в здании концерна Diehl Metall Applications в Берлине в начале мая, была техническая неисправность, сообщил представитель предприятия в пятницу, 21 июня, со ссылкой на экспертные оценки страховой компании. Каких-либо признаков диверсии обнаружено не было, хотя "чисто теоретически диверсия может привести к техническому дефекту", - пояснили в Diehl.

Хотя Diehl Group и является крупным оборонным предприятием, завод в Берлине не производил никакой военной продукции, подчеркнул сразу после пожара представитель концерна Михаэль Ниц (Michael Nitz). Подразделение компании Diehl Defence, выпускающее в числе прочего поставленные Украине ПВО IRIS-T, находится на юге Германии. Пожар же вспыхнул в гальваническом цеху подразделения Diehl Metall, где в основном производятся детали для автомобильной промышленности, указал тогда Ниц.

Расследование возможной диверсии

Немецкие СМИ сразу после пожара напомнили об участившихся подобных инцидентах на военных предприятиях в странах НАТО и допустили, что возгорание станет предметом разбирательства для служб безопасности. Таблоид Bild сообщал, что одна из версий следствия - причастность российских спецслужб. Других подтверждений этой информации не появлялось.

Пожар в здании Diehl Metall Applications начался 3 мая, в его тушении участвовали более 200 человек, а все работы продлились несколько дней. Работа осложнялась тем, что в ходе пожара обрушились отдельные части здания, где хранились ядовитые химикаты.

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