В Берлине пожарные завершили работу у здания концерна Diehl

Полиция не дала журналистам ответа на вопрос, является ли пожар на заводе Diehl делом для служб госбезопасности.

Сотрудники пожарной службы Берлина завершили работу на месте пожара в здании предприятия Diehl Metall Applications, загоревшегося 3 мая. Об этом пожарная служба Берлина сообщила в соцсети X в ночь на понедельник, 6 мая. Теперь здание будет передано в распоряжение эксплуатирующей его фирме.

5 мая десять сотрудников пожарной службы Берлина продолжали дежурство у пострадавшего от пожара здания. Как пояснила столичная газета Die Tageszeitung со ссылкой на представителей пожарной службы, ее присутствие на месте было необходимо еще какое-то время - "пока не догорит все, что может гореть".

Указывается, что 6 мая специалисты будут сносить остатки здания, расположенного в районе Лихтерфельде на юго-западе германской столицы.

В тушении пожара, случившегося в первой половине дня 3 мая, принимали участие 223 пожарных. Их работу осложнял тот факт, что в ходе пожара обрушились отдельные части здания - там, где хранились ядовитые химикалии. Работы по сносу пострадавшего цеха начались во второй половине дня 4 мая.

Волнение в кругах оборонной промышленности из-за пожара

Как отмечает Die Tageszeitung, инцидент вызывает волнения в немецкой оборонной промышленности - "в том числе и потому, что речь идет о материнском концерне и оборонных товарах для Украины".

"Поскольку в последние годы на оборонных предприятиях в странах НАТО происходили случаи, подобные тому, что произошел в Лихтерфельде, представители сферы безопасности теперь тоже встревожены, - говорится в публикации. - После начала российского вторжения в Украину более двух лет назад Федеральное ведомство по охране конституции предупредило о возросшем риске российских диверсий".

Газета подчеркивает, что подтвержденных сведений на этот счет пока нет, а следователям полиции, занимающимся причинами пожаров, нужно будет дождаться, когда пожарная служба объявит об отсутствии опасности. На вопрос журналистов, представляет ли собой произошедшее уже сейчас предмет разбирательства для служб государственной безопасности, полиция ответа не дала.

Между тем, как подчеркнул в связи с пожаром представитель концерна Diehl Михаэль Ниц (Michael Nitz), хотя Diehl Group и является крупным оборонным концерном, однако на заводе в Берлине не производилось никакой военной продукции. Подразделение компании Diehl Defence, выпускающее оборонную продукцию, в том числе поставленные Украине ПВО IRIS-T, находится на юге Германии. Пожар же вспыхнул в гальваническом цеху подразделения Diehl Metall, где в основном производятся детали для автомобильной промышленности, указал Ниц.