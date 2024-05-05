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FT: Россия планирует теракты и диверсии в Европе

Роман Сулима
5 мая 2024 г.

Европейские разведслужбы предупредили свои правительства об угрозе диверсий и терактов, организованных Россией, по всему европейскому континенту. Возможные жертвы среди мирного населения РФ не заботят, пишет газета.

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Полицейский автомобиль перед зданием отеля в Париже в преддверии начала Олимпийских игр 2024 года
Полицейский автомобиль перед зданием отеля в Париже в преддверии начала летней Олимпиады 2024 года Фото: Hans Lucas/AFP/Getty Images

Службы разведки стран Европы предупредили свои правительства об угрозе диверсий и терактов, организованных Россией, по всему европейскому континенту, сообщила газета Financial Times (FT) в воскресенье, 5 мая, со ссылкой на слова представителей трех спецслужб Европы.

Москва начала активно планировать нанесение ущерба инфраструктуре Европы при помощи взрывов и поджогов, не заботясь по поводу гибели мирных жителей, уточняет издание. Источники газеты заявили, что Россия взяла курс на постоянный конфликт с Западом из-за его помощи Украине в ее противостоянии российской военной агрессии

Хотя агенты Кремля имеют долгую историю подобных операций, появляются все новые свидетельства более агрессивных и согласованных усилий, утверждает Financial Times на основании экспертных оценок из ряда европейских стран. 

В 2024 году уже зафиксировано несколько диверсий

FT приводит в публикации несколько примеров уже совершенных в странах Европы недавних диверсий. Так, в конце апреля в Великобритании двое мужчин устроили пожар на складе с грузами помощи для Украины. Английские прокуроры обвиняли их в работе на российское правительство.

В Швеции службы безопасности расследуют серию недавних железнодорожных катастроф, которые, по их мнению, могут быть актами диверсий, поддерживаемыми Россией. Агенты Кремля также пытались уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах, приводит издание слова министра транспорта Чехии.

В Эстонии нападение на машину министра внутренних дел в феврале и на журналистов было совершено сотрудниками российской разведки, заявила Служба безопасности страны. Минобороны Франции также предупредило о возможных диверсионных атаках России на военные объекты.

"Очевидный вывод заключается в том, что активность России действительно возросла", - заявил журналистам FT Кейр Джайлс, старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House.

Диверсионные действия РФ в ущерб ФРГ - системны

Россия "постоянно" проводит шпионскую и диверсионную деятельность в ущерб интересам Германии. Об этом заявил в интервью корреспонденту DW в конце апреля глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang). "Страна, которая готова вести войну самыми жестокими средствами, не чурается и диверсий", - так отозвался глава немецкой спецслужбы о России.

Хальденванг уточнил, что подобную деятельность РФ ведет и тогда, когда ее осуществляют не ее собственные агенты, а выездные агенты или люди, которые "работают под прикрытием и приезжают в Германию как бизнесмены, журналисты или ученые, но на самом деле занимаются шпионажем в пользу России". "Страна, которая готова вести войну самыми жестокими методами, не будет чураться диверсий. В этом отношении мы в Германии должны быть готовы к такому сценарию", - заявил глава федерального ведомства.

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