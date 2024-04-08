Немецкие СМИ: Россия адаптирует методы шпионажа в Германии

Вопреки высылке сотен российских шпионов и закрытию консульств РФ в Германии, Россия продолжает шпионаж в ФРГ и странах ЕС. Ставка делается на "выездных агентов", говорится в расследовании ряда немецких медиа.

За время полномасштабной войны России в Украине страны ЕС выслали около 500 российских шпионов, а в Германии были закрыты четыре консульства РФ. Однако Россия перестроила методы шпионажа и делает ставку на современные технологии и "выездных агентов", говорится в совместном расследовании немецких СМИ NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung вечером в воскресенье, 7 апреля.

По их данным, в Германии до сих пор около двадцати российских шпионов аккредитованы в качестве дипломатов. Однако этого уже недостаточно для проведения сложных операций - в том числе и потому, что личности этих людей известны Федеральному ведомству по охране конституции Германии, говорится в расследовании. По оценкам немецкой контрразведки, до трети дипломатического персонала России на самом деле могут быть агентами, но до полномасштабного вторжения РФ в Украину немецкие политики неохотно занимались пресечением шпионской деятельности, чтобы не обострять отношения с Москвой.

После того как в 2023 году Россия ограничила общее представительство Германии до 350 человек - дипломатов, преподавательского состава и сотрудников фондов, - правительство Германии распорядилось закрыть консульства. "Путинский режим решил оставить только посольство в Берлине и генеральное консульство в Бонне", - уточняют журналисты.

Шпионские операции РФ заметно огрубели после начала войны

В расследовании немецких СМИ отмечается, что в последние два года операции РФ стали заметно более грубыми: агенты принимают в расчет, что могут попасться. В качестве примера приводят публикацию прокремлевскими СМИ 1 марта прослушки разговора немецких офицеров о TAURUS, вызвавшую скандал в Германии.

Немецкие журналисты упоминают также Генконсульство РФ в Бонне, которое "может играть особую роль в российском шпионаже". В бывшей столице Германии по-прежнему базируется значительная часть Минобороны ФРГ, а также работает множество международных организаций, чья деятельность представляет интерес для Москвы.

В то же время из Бонна сотрудники могут быстро перебраться в соседние страны, такие как Франция, Нидерланды, Люксембург или Бельгия, чтобы вести там "активную деятельность", говорится в публикации. РФ может использовать "выездных агентов" в качестве своего рода международной лазейки, поскольку они не будут действовать там, где они аккредитованы как сотрудники посольства, а значит, возможное задержание не приведет к дипломатическому скандалу, говорится в материале NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung.

Один из обвиняемых в шпионаже в пользу России заговорил

В Берлине продолжается судебный процесс по делу о шпионаже против сотрудника немецкой разведки и его сообщника российского происхождения. 10 января в суде выступил один из обвиняемых - уроженец Волгоградской области Артур Э., который в середине 1990-х годов переехал с родителями в Германию как немец-переселенец. Он рассказал в суде, что жил в Москве, проводил отпуск в Дубае, тратил деньги в Монако и имел бизнес-связи в Африке.

В своем заявлении он описал историю своего общения с Карстеном Л., высокопоставленноым сотрудником федеральной разведывательной службы (BND), которого познакомил с предпринимателем из Москвы Висой М., интересующимся доступом к немецким государственным тайнам. Отмечается, что московский бизнесмен имел вид на жительство в Германии с 2004 года и был женат на гражданке ФРГ. Судебное расследование продолжается.

В Австрии созовут Совет нацбезопасности из-за шпионажа РФ

Канцлер Австрии Карл Нехаммер созвал 1 апреля Совет национальной безопасности после задержания по подозрению в шпионаже на РФ бывшего сотрудника ныне расформированного Федерального ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта. "Российские шпионские сети угрожают нашей стране, проникая в политические партии или объединения или эксплуатируя их", - заявил канцлер. Заседание намечено на 9 апреля.

"Имеются серьезные обвинения в шпионаже. С одной стороны, эти обвинения должны быть разъяснены судебными органами, а с другой стороны, необходима оценка и разъяснение того, какое влияние эти обвинения оказывают на ситуацию с безопасностью в Австрии", - написал Нехаммер в соцсети X.

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