В Австрии задержан экс-разведчик по подозрению в шпионаже

Прокуратура Вены задержала бывшего сотрудника службы безопасности Эгисто Отта. По данным СМИ, он шпионил на ФСБ и был связан с Яном Марсалеком, предположительно скрывающимся в России.

В Австрии по подозрению в шпионаже задержали бывшего сотрудника ныне расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта. Сообщения об этом, опубликованные в местных СМИ в пятницу, 29 марта, подтвердила прокуратура Вены.

Бывшего сотрудника спецслужб подозревают в злоупотреблении служебным положением и ведении тайной разведки в ущерб интересам Австрии, отметили в правоохранительных органах. По сведениям газеты Der Standard, Отт, в частности, подозревается в передаче Федеральной службе безопасности России данных с телефонов трех высокопоставленных чиновников из австрийского министерства внутренних дел.

Как пишет издание, информация была украдена летом 2022 года с устройств Михаэля Клойбмюллера, который в течение многих лет руководил офисом главы МВД Австрии, директора Федеральной полиции Михаэля Такача и главы Федерального ведомства по делам иммиграции и предоставления убежища Гернота Майера. Пострадавшим несколько дней назад сообщили, что данные с их телефонов попали к российским спецслужбам, передает агентство APA.

В рамках этого дела был задержан еще один человек, сообщили в австрийской прокуратуре. По данным СМИ, речь идет о зяте Эгисто Отта.

Связи с Яном Марсалеком

В начале марта имя бывшего разведчика фигурировало в расследовании Der Spiegel и The Insider об экс-директоре финансовой компании Wirecard Яне Марсалеке (Jan Marsalek), который, по данным СМИ, на протяжении многих лет работал на российские спецслужбы.

По информации журналистов, Отт помог создать Марсалеку шпионскую ячейку для российских спецслужб, а также помогал следить за журналистом Христо Грозевым после публикации расследования об отравлении российского политика Алексея Навального сотрудниками ФСБ.

Дело Яна Марсалека и обвинения в шпионаже

Яна Марсалека подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. После банкротства компании Wirecard в июне 2020 года он бежал из Германии и предположительно скрывается в России, где живет под госзащитой, предоставленной ФСБ РФ. СМИ также сообщали, что российские власти помогли Марсалеку взять новую личность после побега. В частности, как писал The Insider, его могли прятать в России под видом священника, а согласно расследованию центра "Досье" и газеты Süddeutsche Zeitung, Марсалек в 2021 году получил российский паспорт на подставное имя Германа Баженова.

По мнению британских прокуроров, Ян Марсалек был вовлечен в шпионскую деятельность даже после побега из Германии. Следствие считает, что с 2020 по 2023 годы он руководил в Великобритании группой болгар - агентов российской разведки. Эту группу в числе прочего обвиняют в содействии плану России по похищению людей в Великобритании и за ее пределами, а также в организации слежки в Черногории. В настоящее время ее члены находятся под следствием.

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