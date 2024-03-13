  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в РоссииСитуация в Беларуси
ПолитикаАвстрия

Австрия высылает двух российских дипломатов

Лиза Ламбрехт
13 марта 2024 г.

Два российских дипломата должны покинуть Австрию в течение недели. Их высылают по подозрению в шпионаже.

https://p.dw.com/p/4dUJ0
Министерство иностранных дел Австрии
Министерство иностранных дел АвстрииФото: Imago Images/V. Preußer

Министерство иностранных дел Австрии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Вене. Они должны покинуть страну не позднее 19 марта, сообщили в австрийском МИД в среду, 13 марта.

Оба российских дипломата совершали "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", отметили в ведомстве. Эта формулировка, как правило, используется в тех случаях, когда речь идет о деятельности в интересах спецслужб.

В МИД России объявили, что примут ответные меры на высылку дипломатов из Австрии.

В феврале 2023 года Вена уже выслала четырех российских дипломатов. Кроме того, четыре российских дипломата были выдворены из страны в апреле 2022 года в рамках скоординированной реакции Евросоюза на массовые убийства мирных жителей Бучи, в которых обвиняются российские войска.

Смотрите также:

Вышлет ли Германия российских шпионов?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кнайсль и Путин в вихре танца на свадьбе австрийского экс-министра в августе 2018 года

Экс-глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию

Экс-глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию

Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе танцевал Путин, считает РФ свободной страной и намерена построить дом на востоке страны, чтобы остаться там жить. Гражданство при этом она менять не будет.
Общество3 марта 2024 г.