Австрия высылает двух российских дипломатов

Два российских дипломата должны покинуть Австрию в течение недели. Их высылают по подозрению в шпионаже.

Министерство иностранных дел Австрии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Вене. Они должны покинуть страну не позднее 19 марта, сообщили в австрийском МИД в среду, 13 марта.

Оба российских дипломата совершали "действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", отметили в ведомстве. Эта формулировка, как правило, используется в тех случаях, когда речь идет о деятельности в интересах спецслужб.

В МИД России объявили, что примут ответные меры на высылку дипломатов из Австрии.

В феврале 2023 года Вена уже выслала четырех российских дипломатов. Кроме того, четыре российских дипломата были выдворены из страны в апреле 2022 года в рамках скоординированной реакции Евросоюза на массовые убийства мирных жителей Бучи, в которых обвиняются российские войска.

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