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Здание министерства иностранных дел Австрири в ВенеФото: Willfried Gredler-Oxenbauer/picturedesk.com/picture alliance
КонфликтыАвстрия

Австрия высылает четырех российских дипломатов

Сергей Ромашенко
25 мин. назад

Четыре российских дипломата должны покинуть Австрию до 9 февраля. Накануне Киев посетил президент Австрии Ван дер Беллен, заверивший Украину в поддержке.

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Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата и предписала им покинуть территорию страны до 9 февраля, сообщила пресс-служба МИД Австрии в четверг, 2 февраля. Двое высылаемых - дипломаты российского посольства в Вене, а двое других - сотрудники представительства в одном из учреждений ООН в Австрии.

В австрийском внешнеполитическом ведомстве обвинили двух дипломатов в "действиях, несовместимых с дипломатическим статусом", а двух сотрудников российского представительства при учреждении ООН - в "действиях, несовместимых с соглашением о штаб-квартире".

Последний раз Австрия высылала сотрудников российских представительств в апреле 2022 года - тогда в Россию отправили трех работников посольства в Вене и одного дипломата из генконсульства в Зальцбурге. МИД России ответил зеркально, выслав четверых сотрудников посольства Австрии.

Визит президента Австрии в Киев

Накануне президент Австрии Александр Ван дер Беллен посетил Киев, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ван дер Беллен заявил, что Австрия - нейтральная страна в военном смысле, но не в ценностном. Он выразил готовность поддерживать украинский народ различными способами.

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