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Фото: Colourbox/S. Gnatiuk
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СМИ: 17 дипломатов РФ занимались в Нидерландах шпионажем

Олег Соколенко
44 мин. назад

Семнадцать российских дипломатов, высланных из Нидерландов в последних числах марта, занимались шпионажем, в том числе, предположительно, собирали данные о компьютерных чипах для российской армии.

https://www.dw.com/ru/smi-17-diplomatov-rf-zanimalis-v-niderlandah-spionazem/a-63444789

Семнадцать российских дипломатов, высланных из Нидерландов в последних числах марта 2022 года, занимались шпионажем, в том числе, предположительно, собирали данные о компьютерных чипах для российской армии. Это выяснилось в результате расследования, предпринятого голландскими изданиями NOS и Nieuwsuur совместно с бельгийской газетой De Tijd.

По данным журналистов, восемь депортированных россиян работали в российской Службе внешней разведки (СВР) РФ, еще девять - в Главном управлении Генерального штаба ВС РФ (орган внешней разведки Минобороны, известный с советских времен как ГРУ). Их прикрытием была работа в посольстве России, торговом представительстве в Нидерландах и аппарате Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Самой важной фигурой из высланных, по данным изданий, был 52-летний Сергей Пятницкий, отвечавший за шифрование передаваемых в Россию секретных данных. Вместе с ним были депортированы пятеро других специалистов по шифрованию. Их высылка была критически важна для контрразведки западных стран, поскольку помогала держать в секрете планы по поставке вооружений Украине.

Голландские спецслужбы знали о шпионах

Издание NOS пишет, что остальные 11 шпионов собирали информацию и работали с местной агентурой. В том числе они пытались вербовать сотрудников иностранных спецслужб, работающих в Нидерландах, и предотвращать вербовку сотрудников российского посольства. Что касается сбора информации, то по крайней мере двое из высланных были специалистами в области военных технологий. Источники изданий в разведке предполагают, что они собирали для российской армии информацию о компьютерных чипах - Нидерланды являются важным центром их разработки и производства.

Впрочем, Бен де Йонг, которого NOS представило читателям как "эксперта в области российской разведки, связанного с Лейденским университетом", считает, что основная цель российских разведок в Нидерландах - выяснение секретов, которыми с Амстардамом могли поделиться его западные партнеры. Собственно голландская информация при этом не так важна, полагает де Йонг.

В выпущенной по результатам расследования статье также говорится, что голландские спецслужбы в течение нескольких лет знали о шпионской деятельности российских дипломатов. Однако не высылали их, поскольку опасались, что это может привести к зеркальным мерам со стороны Москвы. Однако после нападения РФ на Украину 24 февраля это соображение потеряло актуальность, так как западные страны стали массово высылать российских дипломатов.

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