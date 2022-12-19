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Центр ВеныФото: Volker Preußer/imago images
ПреступностьАвстрия

В Вене задержан предполагаемый российский шпион

Ольга Лебедева
36 мин. назад

По данным австрийских СМИ, 39-летний сын экс-сотрудника Главного управления Генштаба ВС РФ много лет передавал России информацию о внешней политике и безопасности Австрии.

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В Вене задержан гражданин Греции российского происхождения, подозреваемый в многолетнем шпионаже в пользу российской военной разведки, сообщают австрийские СМИ в понедельник, 19 декабря. 39-летний подозреваемый является сыном бывшего офицера Главного управления Генерального штаба ВС РФ (экс-ГРУ. - Ред.), который во время службы работал дипломатом в Германии и Австрии, пишет Kronen Zeitung.

По данным газеты, мужчина поддерживал контакты с дипломатами и сотрудниками разведслужб различных стран и находился в Москве незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину и после его начала. Ему вменяется в вину разглашение государственной тайны, указывает издание.

Обыск в квартире подозреваемого в венском районе Донауштадт был проведен в марте сотрудниками сразу двух подразделений элитного спецназа Cobra в связи с особой опасностью этого человека, пишет газета Kurier. В ходе операции изъяты подслушивающие устройства, детектор сигналов, защитная одежда, мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, на которых было обнаружено и изучено в сумме около 10 млн различных файлов.

Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы

Как отмечает Kurier со ссылкой на данные следствия, с 2018 по начало 2022 года предполагаемый российский агент совершил в общей сложности 65 поездок в Россию, Беларусь, Турцию, Грузию и другие страны. Он получал в Австрии небольшие социальные пособия, при этом приобрел несколько объектов недвижимости в Вене, а также в России и Греции, пишет далее издание.

Предполагаемый шпион предоставлял РФ данные о настроениях в Австрии, а также информацию о внешней политике, ситуации в обществе и безопасности этой страны. "Тем самым, поездка в Москву незадолго до начала войны, скорее всего, не была случайностью, а сознательным обменом информацией о полученных в Австрии данных", - пишет Kurier. Кроме того, в Вене была разработана система обмена сообщений через тайники, места их передачи были помечены малозаметными знаками, а при передаче всегда присутствовали российские дипломаты, указывается далее.

В настоящее время подозреваемый находится на свободе. В случае вынесения ему обвинительного приговора ему грозит от 6 месяцев до 5 лет лишения свободы. Расследование в Австрии ведется по поручению прокуратуры Вены Управлением государственной безопасности и разведки (DSN).

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