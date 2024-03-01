СМИ: Марсалек, вероятно, долго работал на спецслужбы РФ

Бывший член правления компании Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek) в течение многих лет работал на российские спецслужбы. Об этом сообщили в пятницу, 1 марта, немецкие журнал Der Spiegel и телеканал ZDF, австрийская газета Standard и российская платформа The Insider, ссылаясь, в частности, на данные западных спецслужб. Бывший операционный директор, скрывающийся от немецкого правосудия, как утверждается, установил еще с 2014 года тесные контакты с российской военной разведкой ГРУ и депутатами Госдумы через доверенное лицо. Спецслужбы утверждают, что впоследствии он работал на ФСБ.

Согласно материалам австрийского следствия, Марсалек входил в состав "разведывательной ячейки в Вене, чьи возможности и потенциал использовались российскими спецслужбами", - пишет Der Standard.

"Исследование предполагает, что Марсалек использовал свои собственные сети для шпионажа в странах Западной Европе за людьми, которые были неугодны Кремлю", - говорится в публикации ZDF. "В течение многих лет он, по-видимому, беспрепятственно создавал шпионскую сеть", - уточняет Der Spiegel. СМИ утверждают, что Марсалек также ездил в Сирию вместе с наемниками ЧВК "Вагнер".

РФ помогла шпиону с "новой личностью"

Марсалек находится в бегах с момента банкротства компании Wirecard в июне 2020 года и, предположительно, скрывается в России, где живет под госзащитой, предоставленной ФСБ РФ. СМИ также сообщают, что российские власти якобы помогли Марсалеку взять новую личность после побега.

Согласно расследованию центра "Досье" и газеты Süddeutsche Zeitung, Марсалек в 2021 году получил российский паспорт на подставное имя Германа Баженова. При этом, как выяснили журналисты, номер выданного ему документа совпадает с просроченным паспортом экс-депутата Госдумы РФ Дарьи Митиной и формально может быть недействительным.

Связь с делом Яна Марсалека

По мнению британских прокуроров, Ян Марсалек был вовлечен в шпионскую деятельность даже после своего побега из Германии. Следствие утверждает, что с 2020 по 2023 годы он руководил в Великобритании группой из пяти болгар - агентов российской разведки. Эту группу в числе прочего обвиняют в содействии плану России по похищению людей в Великобритании и за ее пределами, а также в организации слежки в Черногории. В настоящее время ее члены находятся под следствием.

Утверждается, что в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года Марсалек участвовал в заговоре с целью сбора информации, которая "прямо или косвенно полезна противнику и тем самым наносит ущерб интересам и безопасности государства".

Хотя Марсалек находился в списке самых разыскиваемых лиц, составленном Интерполом, в 2021 году ему удалось, используя чешский паспорт (один из десятков, которыми он владеет), создать консалтинговую фирму в Лондоне. Следователи считают, что фирма, скорее всего, использовалась для маршрутизации платежей шпионской сети. В настоящий момент она закрыта.

Банкротство Wirecard

В Wirecard Марсалек отвечал за бизнес с так называемыми сторонними партнерами - внешними поставщиками платежных услуг, которые обрабатывали или якобы обрабатывали платежи по кредитным картам от имени компании, в основном в Азии. В июне 2020 года выяснилось, что 1,9 млрд евро предполагаемых доходов от этого бизнеса "пропали бесследно": два банка на Филиппинах, которые, как полагали, держали деньги, сообщили что у них такой суммы нет и никогда не было.

Банкротство Wirecard стало одним из самых громких экономических скандалов в истории Германии за последние 80 лет. Ангела Меркель (Angela Merkel), в то время - канцлер ФРГ и ее тогдашний заместитель и глава Минфина, а ныне - канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) были вынуждены давать показания как свидетели в рамках парламентского расследования этого дела.

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