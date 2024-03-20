В Германии расследуют дело о прослушке разговора о TAURUS

По заявлению Федеральной прокуратуры, в деле о прослушке есть признаки агентурной деятельности. Возбуждено дело в отношении неустановленных лиц, сообщило ведомство.

Федеральная прокуратура Германии проводит расследование по резонансному делу о прослушке разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о поставке Украине крылатых ракет TAURUS, подтвердил в среду, 20 марта, представитель ведомства. По его словам, в деле имеются признаки агентурной деятельности, расследуется дело в отношении неустановленных лиц. Чиновник не уточнил, кто, по мнению Федеральной прокуратуры, может стоять за прослушкой.

Россия обнародовала запись разговора 5 марта. На записи слышно, как четверо высокопоставленных офицеров бундесвера, включая инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца (Ingo Gerhartz), обсуждают возможные варианты применения TAURUS в случае поставок этих дальнобойных ракет Украине. В числе прочего упоминался и вариант разрушения построенного Россией Крымского моста.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) исключил возможность передачи TAURUS Украине в настоящее время, обосновав это опасениями по поводу втягивания Германии в войну России против Украины.

Резонансный скандал

Скандал о прослушке разговора немецких офицеров вызвал большой резонанс в правительстве ФРГ. Министерство обороны Германии по результатам предварительного расследования возложило ответственность за утечку разговора на одного из генералов бундесвера, который подключился к беседе из отеля в Сингапуре по незащищенному каналу связи.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) через несколько дней после обнародования скандальной записи назвал случившееся "случайным попаданием" в рамках масштабной операции по прослушке во время авиавыставки в Сингапуре, которое было вызвано "личной ошибкой в применении средств связи". "Для российских спецслужб такое мероприятие в подобном окружении - это, безусловно, находка", - отметил министр.

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