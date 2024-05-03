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Здание оборонного концерна Diehl сгорело в Берлине

Евгений Жуков
3 мая 2024 г.

В Берлине загорелось предприятие по обработке металлов. Город частично накрыло облаком ядовитого дыма.

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Пожар на заводе в Берлине
Пожар на заводе в БерлинеФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

На берлинском предприятии Diehl Metal Applications в пятницу, 3 мая,загорелось техническое помещение на втором этаже. Позже огонь охватил все здание в районе Лихтерфельде на юго-западе германской столицы, оно частично обрушилось.

Поскольку на предприятии хранились и обрабатывались химикаты, в районе пожара наблюдается "опасное скопление дыма", заявил представитель пожарной службы Берлина. По его словам, на месте работают 180 пожарных, они могут тушить огонь только снаружи при помощи пены, чтобы не допустить образования синильной кислоты.

Пожарная служба предупреждает об опасности ядовитого дыма, который распространяется в сторону северной части города. Жителей Берлина просят не выходить на улицу, а окна и двери держать закрытыми.

Некоторые СМИ сообщили, что компания Diehl производит системы противовоздушной обороны IRIS-T. Однако подразделение компании Diehl Defence, занимающееся оборонной продукцией, находится на юге страны. Пожар же вспыхнул на предприятии подразделения Diehl Metall, которое занимается разработкой токопроводящих материалов.

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