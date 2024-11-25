Крушение рейса DHL: Бербок не исключила "гибридный инцидент"

Министр иностранных дел Германии не исключает, что в ситуации с крушением грузового самолета DHL в Вильнюсе речь может идти о так называемом "гибридном инциденте". ФРГ тесно сотрудничает с властями Литвы.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Bärbock) не исключает, что в ситуации с крушением грузового самолета немецкого логистического концерна DHL в Вильнюсе, в результате которого погиб один человек, речь может идти о так называемом "гибридном инциденте". Слова главы МИД ФРГ в понедельник, 25 ноября, привело агентство Reuters.

"Тот факт, что мы - вместе с нашими литовскими и испанскими партнерами - теперь должны серьезно задаться вопросом, был ли это несчастный случай или <…> еще один гибридный инцидент, показывает, в какие неспокойные времена мы сейчас живем - даже в центре Европы", - подчеркнула Бербок.

"Немецкие власти очень тесно сотрудничают с литовскими властями, чтобы разобраться в случившемся", - добавила она.

Министр обороны Литвы: Расследование может занять "около недели"

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в свою очередь указал, что "пока нет никаких признаков или доказательств того, что это была диверсия или террористический акт". По его словам, расследование причин катастрофы может занять "около недели", передало агентство AFP.

Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что, хотя Россия становится "все более агрессивной" и "исключить случай терроризма" нельзя, - "мы пока не можем делать никаких выводов или указывать (на кого-либо. - Ред.) пальцем".

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в соцсетях призвала "воздержаться от поспешных выводов" в расследовании.

Федеральное бюро по расследованию авиационных происшествий Германии оказывает поддержку следственным органам Литвы на месте происшествия.

"Лайнер заходил на посадку прямо над нами"

Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с послами Германии и Испании (один из пилотов - подданный Испании) побывали на месте катастрофы и пообщался с местными жителями.

Журналист Витольд Янчис, дом которого расположен недалеко от аэропорта в Вильнюсе, рассказал DW, что "проснулся от звука сирен и стрекотания вертолета на домом".

"Мы с соседями до сих пор в шоке. Ведь лайнер заходил на посадку прямо над нами. Случись то, что случилось, на 20-30 секунд раньше, и он рухнул бы прямо на наши дома", - считает Янчис.

Крушение самолета DHL

Утром 25 ноября грузовой самолет DHL, выполнявший рейс из Лейпцига, совершил жесткую аварийную жесткую посадку рядом с жилым домом в Вильнюсе. В результате крушения погиб один человек.

Спецслужбы ФРГ неоднократно предупреждали о росте угрозы диверсий в Германии и Европе.

В частности, в конце августа Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии направили компаниям в сфере воздушных перевозок и логистики предупреждение о "нетрадиционных зажигательных устройствах", отправляемых неизвестными лицами через логистические фирмы.

Данное предупреждение было связано с инцидентом в логистическом центре концерна DHL в Лейпциге, являющемся одним из его глобальных логистических узлов. В июле там загорелась отправленная из стран Балтии посылка.

Российские спецслужбы, вероятно, готовили взрывы на грузовых рейсах в США и Канаду, предупреждал пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак. Его слова 8 ноября приводило агентство Reuters.

В июле на складах курьерских служб в Великобритании и Польше также произошли взрывы посылок. В Нацпрокуратуре Польши считают, что изначально частью плана мог быть подрыв груза в воздухе.

В настоящее время "проводятся интенсивные мероприятия по выявлению остальных лиц, причастных к вышеуказанной международной группировке", уточнил Новак 8 ноября. "Эти действия предпринимаются в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран Евросоюза", - добавил он.

Посылки, по данным прокуратуры, были отправлены из столицы Литвы - Вильнюса.