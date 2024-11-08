Польша: Спецслужбы РФ могли готовить взрывы на рейсах в США

Спецслужбы РФ могли готовить взрывы на рейсах в США и Канаду, заявил пресс-секретарь Нацпрокуратуры Польши. МИД РФ вызвал замглавы канадской дипмиссии в Москве.

Российские спецслужбы, вероятно, готовили взрывы на грузовых рейсах в США и Канаду. Об этом заявил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак. Его слова в пятницу, 8 ноября, приводит агентство Reuters.

В июле на складах курьерских служб в Великобритании, Германии и Польше произошли взрывы посылок. В Нацпрокуратуре Польши считают, что изначально частью плана мог быть подрыв груза в воздухе.

"Собранные по делу доказательства указывают на высокую вероятность того, что обсуждаемые диверсии... были инспирированы российскими спецслужбами", - отметил Новак.

Посольство РФ в Варшаве не ответило на запрос Reuters о комментарии. Россия ранее отрицала причастность к инцидентам.

Власти Польши разыскивают двух граждан РФ и задержали четырех украинцев

По словам Новака, польские власти разыскивают двух граждан РФ и задержали четырех украинцев в рамках расследования.

В октябре прокуроры говорили, что расследуют вмешательство "иностранной разведки", напрямую не называя Россию.

В настоящее время "проводятся интенсивные мероприятия по выявлению остальных лиц, причастных к вышеуказанной международной группировке", уточнил Новак 8 ноября. "Эти действия предпринимаются в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран Евросоюза", - добавил он.

Посылки, по данным прокуратуры, были отправлены из столицы Литвы - Вильнюса.

В МИД РФ вызван замглавы дипмиссии Канады в Москве

Между тем 8 ноября в МИД РФ был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, указали в российском ведомстве.

Ему была вручена официальная нота в связи со "лживыми", по мнению Москвы, обвинениями в "якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО в связи с рассылкой взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции, в том числе - адресатам в Канаде.

В РФ считают, что речь идет "о вероятной подготовке грубой антироссийской провокации" - например, "под чужим флагом".

"Любые враждебные действия" Оттавы не останутся без ответа, заявили в Москве.

Воспламенение посылок в Великобритании и ФРГ

Ранее, 22 июля, стало известно об инциденте с воспламенением посылки в логистическом центре компании DHL вблизи британского города Бирмингема. Пожарные службы смогли потушить пламя, никто не пострадал. В Соединенном Королевстве было начато расследование.

Аналогичный инцидент произошел также в июле в Германии. По данным прокуратуры, посылка воспламенилась в грузовом центре DHL в аэропорту Лейпцига. Как подчеркнул тогда глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang), возгорание на борту самолета могло бы привести к его крушению.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) 4 ноября сообщила, что посылки должны были вызвать пожар на борту грузовых или пассажирских рейсов в США и Канаду.

По данным издания, выяснилось, что устройства, которые должны были оказаться в самолетах, - электрические массажеры, начиненные легковоспламеняющимся веществом на основе магния. При этом собеседники WSJ указывали, что посылки с зажигательными устройствами "были частью более широкой российской диверсионной кампании" против Вашингтона и его союзников.

Кремль отвергает обвинения

Представители западных спецслужб в разговоре с изданием заявили, что две посылки были "пробной попыткой" с целью выяснить, как пронести зажигательные устройства на самолеты, летящие в Северную Америку.

Советник президента Литвы по нацбезопасности предполагал, что за инцидентами стоит российская военная разведка - Главное управление Генштаба ВС РФ.

Кремль в комментарии WSJ отверг обвинения. "Это - традиционные бездоказательные инсинуации СМИ", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.