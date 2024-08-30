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В ФРГ предупредили о зажигательных устройствах в посылках

Екатерина Венкина
30 августа 2024 г.

Спецслужбы ФРГ исходят из того, что "нестандартные зажигательные устройства были отправлены преднамеренно, чтобы нанести ущерб компаниям, занимающимся грузоперевозками".

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Послыка DHL в Лейпциге
Послыка DHL в Лейпциге (фото из архива)Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Немецкие органы безопасности предупредили о зажигательных устройствах в посылках, которые незаконно попали в сеть курьерских служб. Уведомление Федерального ведомства по охране конституции (BfV), Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и Инициативы по защите представителей бизнеса (Initiative Wirtschaftsschutz) разослано логистическим компаниям. Копия документа попала в распоряжение Reuters, агентство привело выдержки из него в пятницу, 30 августа.

"В настоящее время можно предположить, что нестандартные зажигательные устройства были отправлены преднамеренно, чтобы нанести ущерб компаниям, занимающимся грузоперевозками, и другой логистической инфраструктуре", - говорится в уведомлении.

В последние несколько недель BfV и BKA стало известно о нескольких посылках, которые были отправлены частными лицами в Европе и по пути к указанным адресатам в нескольких европейских странах воспламенились, уведомили органы безопасности. Не исключено, что не все подобные посылки выявлены.

DHL известно о двух подобных инцидентах

Логистическая компания DHL сообщила, что ей известно о двух подобных инцидентах, коснувшихся ее. В связи с проводимым расследованием DHL Express сообщила, что "приняла меры во всех европейских странах для защиты своей сети, своих сотрудников и учреждений, а также отправлений клиентов".

Собеседники агентства сообщили, что уведомление было выпущено после инцидента в логистическом центре DHL в Лейпциге (земля Саксония), где располагается глобальный центр авиаперевозок компании. Посылка, отправленная из одной из стран Балтии, загорелась в июле. По предварительной информации, огонь охватил целый грузовой контейнер с другими отправлениями, но был быстро потушен. Расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии.

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