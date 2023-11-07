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Компания DHL резко повысила тарифы на свои услуги в России

Сергей Ромашенко
7 ноября 2023 г.

Стоимость услуг международной логистической компании в РФ увеличилась до 35 процентов. Это произошло после неудачной попытки DHL продать свое российское подразделение.

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Грузовик DHL
Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Международная логистическая компания DHL резко повысила тарифы на свои услуги в России, сообщило во вторник, 7 ноября, агентство РБК со ссылкой на письмо, которое компания разослала своим клиентам. В среднем тарифы выросли на 35 процентов. При этом стоимость доставки грузов в страны повышенного риска подорожала на 64,6 процента.

"В соответствии с глобальной политикой ценообразования компания DHL Express ежегодно пересматривает стоимость услуг, принимая во внимание целый ряд факторов, в числе которых инфляция, операционные и иные затраты, такие как стоимость авиационных перевозок, автомобилей и их комплектующих, ГСМ и топлива, в том числе и авиационного, увеличение тарифов на аэропортовые сборы. Все это оказывает существенное влияние на себестоимость наших услуг", - говорится в письме DHL.

Агентство РБК, ссылаясь на участников рынка, отмечает, что DHL и ранее ежегодно индексировала цены, но не более чем на 10 процентов.

Неудачная попытка продажи бизнеса

После начала российского вооруженного вторжения в Украину DHL перестала доставлять посылки внутри России, но осталась на российском рынке, осуществляя лишь перевозки за рубеж. При этом ее основные конкуренты на международном рынке - FedEx и UPS - полностью приостановили свою деятельность в РФ.

DHL пыталась продать свой российский бизнес, но, как следует из годовой отчетности компании, из-за изменения условий продажи это "стало невозможно".

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