Диверсия РФ или ложная тревога из-за отравления воды в ФРГ?

В Германии в течение двух дней с трех расположенных сравнительно близко друга от друга военных объектов на западе страны поступили сообщения о повреждении заграждений вокруг резервуаров с питьевой водой. Это сразу же вызвало опасения, что воду могли отравить. И сразу же встал вопрос: не является ли это диверсией со стороны России? Случившееся вызвало широкую реакцию в СМИ. DW собрала всю имеющуюся на вечер 16 августа важную информацию, хотя есть ощущение, что в этой истории остается еще немало недосказанного. И, скорее всего, у нее будет продолжение.

Что доподлинно известно об инцидентах на военных объектах

Каковы реальные факты? Ранним утром 14 августа в заборе авиабазы бундесвера в кельнском районе Ван недалеко от того места, где находятся резервуары для автономного снабжения военнослужащих водой, была обнаружена дыра. Это произошло после того, как сработал сигнал тревоги в системе водоснабжения, указывается в сообщении пресс-службы командования бундесвера, распространенном во второй половине 16 августа. Подоспевший персонал увидел человека, который "быстро удалялся по ту сторону забора". Первый экспресс-тест воды показал, что она не в полной мере соответствует норме, говорится далее в сообщении бундесвера.

14 августа 2024. Полицейские машины перед авиабазой бундесвера в кельнском районе Ван Фото: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

На этом военном аэродроме, который находится в непосредственной близости от гражданского аэропорта Кельн/Бонн, базируются, в частности, самолеты правительства ФРГ. По сообщению еженедельника Der Spiegel, эта база ВВС является также важным логистическим узлом в рамках усилий ФРГ по военной поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения. В частности, прошедшие обучение в Германии солдаты Вооруженных сил Украины вылетают в Польшу из Кельна.

В ту же ночь с 13 на 14 августа в ограждении авиабазы НАТО в Гайленкирхене также была обнаружена дыра. На этом военном объекте, который тоже имеет автономную систему водоснабжения, базируются, в частности, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, иными словами - самолеты-разведчики Североатлантического альянса. Расстояние между двумя объектами по автобану - примерно 100 километров.

А вечером 15 августа пришло сообщение из Мехерниха: там тоже обнаружили дыру в заборе, ограждающем резервуар для снабжения водой как гражданского населения города, так и расположенной здесь казармы бундесвера. Мехерних находится, если ехать по автобану, приблизительно в 70 км как от аэродрома под Кельном, так и от авиабазы в Гайленкирхене.

Как действовали армия и гражданские власти

Из-за опасений, что на территорию авиабазы в Кельне могли проникнуть неизвестные лица, доступ к ней был перекрыт, и военная полиция проверила весь объект, но никого постороннего не обнаружила. Поэтому персонал во второй половине 14 августа смог вернуться на свои рабочие места, сообщила пресс-служба командования бундесвера. Однако система водоснабжения оставалась отключенной, служащие обеспечивались бутилированной питьевой водой.

А вот на базе в Гайленкирхене, за которую отвечает не бундесвер, а НАТО, "мужчина тщетно пытался проникнуть на территорию, но ему удалось помешать". Об этом сообщило агентство AFP, со ссылкой на пресс-службу НАТО, однако никакой другой информации не предоставило. Так что осталось непонятным, удалось ли его задержать или нет. После этого инцидента была проведена рутинная проверка всего объекта, однако база продолжала работать "на полную мощность". К тому же проверили воду, поскольку из Кельна поступала информация о возможном загрязнении, сообщила пресс-служба НАТО.

Пожарная машина перед указателями на казарму бундесвера в Мехернихе Фото: Benjamin Westhoff/dpa/picture alliance

В свою очередь муниципальные власти Мехерниха в ночь на 16 августа призвали на сайте города примерно 10 тысяч жителей, которые подверглись потенциальной опасности, не использовать воду для питья, не принимать душ и не стирать одежду. И уже ночью начался анализ проб воды.

Было ли отравление воды?

В результате уже утром 16 августа власти Мехерниха объявили, что при первом анализе ни химического, ни биологического загрязнения воды не обнаружено. Тем не менее жителям порекомендовали на всякий случай кипятить воду перед ее употреблением, пока не будут готовы более подробные лабораторные исследования.

Пресс-служба командования бундесвера еще 15 августа опровергла сообщения о заболевании одного из военнослужащих на базе в Кельне. В уже упомянутом следующем официальном сообщении, распространенном во второй половине 16 августа, говорится: "Теперь имеются окончательные результаты предписанных проверок. Никаких отклонений от предельно допустимых норм, содержащихся в положении о питьевой воде в Германии, не обнаружено. Водой можно вновь пользоваться".

Реакция министра обороны и бывшего главы BND

Сразу после инцидентов в Кельне и Гайленкирхене министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал повысить бдительность. "Мы быстро отреагировали на обоих объектах, перекрыли доступ, ужесточили контроль, подключили следственные органы и организовали лабораторные исследования", - отметил он. "Эти инциденты показывают, что мы должны оставаться бдительными", - добавил Писториус. По его словам, пересматриваются планы по защите доступа к территории, их адаптируют к новым условиям.

Экипаж разведывательного самолета НАТО AWACS перед очередным вылетом на авиабазе в Гайленкирхене Фото: INA FASSBENDER/AFP

Утром 16 августа Герхард Шиндлер (Gerhard Schindler), бывший глава внешней разведки ФРГ BND, в интервью радиостанции Deutschlandfunk призвал не впадать в истерику: "Понятно, что настал час шпионажа и диверсий, так что, конечно же, надо быть особенно бдительными, но при этом действовать рассудительно и не раздувать истерию".

В то же время эксперт подчеркнул, что Россия рассматривает диверсии как одну из форм ведения войны, поэтому "в случае обострения военной ситуации она не постесняется осуществлять в Германии и диверсии". Поэтому, по его словам, важны не только "пассивные меры защиты" как заграждения и проверки систем безопасности, но и активное противодействие как контрразведка и отслеживание каналов коммуникации.

"И тут мы еще несколько отстаем", - признал Герхард Шиндлер, однако на вопрос, есть ли в Берлине политическая воля изменить ситуацию, ответил: "Если бы вы спросили меня об этом года два-три назад, я бы ответил нет". Но сейчас, продолжил он, в головах политиков постепенно происходят изменения, так что Германия на правильном пути.

Реакция немецких СМИ

Выходящая в Кельне газета Kölner Stadt-Anzeiger по свежим следам событий призвала независимо от того, подтвердятся ли подозрения в адрес России или нет, к усилению борьбы против диверсий и шпионажа. "Яд в питьевой воде относится к классическому арсеналу гибридной войны. А то, что на авиабазе в Ване стоят к тому же еще и те самолеты, которые используют члены правительства Германии при поездках по всему миру, вызывает дополнительную тревогу. Мы надеялись, что бундесвер все же менее уязвим", - говорится в комментарии Kölner Stadt-Anzeiger.

Эту дырку в заборе гражданского аэропорта Кельн/Бонн 15 августа проделали активисты климатического движения "Последнее поколение", чтобы помешать затем нормальной работе аэропорта Фото: Benjamin Westhoff/dpa/picture alliance

Усиления бдительности и дальнейших мер по борьбе со шпионажем и диверсиями потребовала и газета Frankfurter Rundschau. Но она указала и на другой аспект: "Задача состоит не только во внешнеполитическом, а также, в рамках западного союза, в военном сдерживании России. Во внутренней политике, по меньшей мере, столь же важным является противодействие тем, кто стремится увеличить в Германии влияние Путина. С этой задачей государство и демократические партии в одиночку не справятся. Тут нужна поддержка населения".

Тем самым Frankfurter Rundschau недвусмысленно указала на две усиливающие свое влияние во всей Германии, но особенно в ее восточных землях, популистские партии: правую "Альтернатива для Германии" (АдГ) и левую "Союз Сары Вагенкнехт"(ССВ). Обе считаются пропутинскими.