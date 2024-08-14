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В Кельне расследуют возможную диверсию против бундесвера

Ольга Лебедева
14 августа 2024 г.

Минобороны ФРГ подтвердило информацию Der Spiegel о возможной диверсии в казармах на базе бундесвера в Кельне, через которую оказывается военная помощь Украине. Издание пишет о загрязнении водопровода.

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База ВВС Германии в Кельне
База ВВС Германии в КельнеФото: Chris Emil Janßen/picture alliance

В Германии расследуют возможную диверсию против бундесвера. Утром в среду, 14 августа, в Кельне были закрыты казармы немецких вооруженных сил, заявило территориальное командование. В свою очередь представитель министерства обороны в Берлине сообщил о подозрении в попытке "проникновения на объект и диверсии", в расследовании задействованы следственные органы и спецслужбы, указал он, не называя дальнейших деталей.

О возможных пострадавших представитель военного ведомства говорить отказался, а территориальное командование пожелало "скорейшего и полного выздоровления представителям бундесвера, которые могли пострадать в связи с инцидентом", а также сообщило о "тесном и доверительном" сотрудничестве со следственными органами.

Обнаружено загрязнение водопроводной воды

По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, на территории базы бундесвера в кельнском районе Ван было обнаружено загрязнение водопроводной воды. Военнослужащим и гражданским сотрудникам настоятельно не рекомендовали употреблять воду из водопровода, а также запретили вход в казармы другим военным, пишет издание.

Как отмечается далее, возможную диверсию расследует полиция и служба военной контрразведки MAD. В казарму могли проникнуть посторонние, поскольку на одном из участков ограждения обнаружено отверстие. Как отмечает Der Spiegel, в ночь на 14 августа возле окружающего казармы забора был замечен подозрительный человек, который скрылся после того как его увидели. По данным издания, военная полиция получила информацию о проблемах с желудочно-кишечным трактом у нескольких человек.

При этом жителям прилегающих к казармам районов ничего не угрожает, поскольку у базы бундесвера имеется отдельная система водоснабжения. Расположенные возле аэропорта казармы в Кельне включают военные и гражданские подразделения бундесвера, в числе прочего там базируются военнослужащие ВВС Германии и авиапарк правительства ФРГ. В общей сложности там базируются 4300 военнослужащих и 1200 гражданских сотрудников.

Через Кельн оказывается военная помощь Украине

Der Spiegel также указывает, что база ВВС в Кельне является важным логистическим узлом в рамках усилий ФРГ по военной поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения. В частности, прошедшие обучение в Германии солдаты ВСУ, возвращаясь в Украину, вылетают из Кельна в Польшу.

Диверсия на базе НАТО? 

Между тем газета Süddeutsche Zeitung в тот же день сообщила о возможной попытке диверсии на военной базе НАТО в Гайленкирхене на западе ФРГ. По ее сведениям, здесь также речь может идти о загрязнении питьевой воды. Представитель территориального командования заявил, что база закрыта, не называя причин, указывает издание. На аэродроме в Гайленкирхене базируются, в частности, натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, отмечает агентство Reuters.  

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