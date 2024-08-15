Возможная диверсия: в Минобороны ФРГ призвали к бдительности

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал к повышению бдительности после возможных диверсий на территории базы ВВС бундесвера в кельнском районе Ван и на военной базе НАТО в Гайленкирхене (Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ. Писториус прокомментировал произошедшее в беседе с журналом Der Spiegel в материале, опубликованном в среду, 14 августа.

"Мы быстро отреагировали на обоих объектах, перекрыли доступ, ужесточили контроль, подключили следственные органы и организовали лабораторные исследования", - отметил он. "Эти инциденты показывают, что мы должны оставаться бдительными", - добавил Писториус. По его словам, пересматриваются планы по защите доступа к территории, их адаптируют к новым условиям.

В настоящее время нет никаких конкретных указаний на связь между двумя инцидентами. "Теперь нам остается дождаться результатов дальнейшего расследования и действовать осмотрительно", - констатировал глава оборонного ведомства Германии.

Сработали датчики контроля воды

По данным Der Spiegel, на базе в Кельне в ночь на 14 августа сработали датчики контроля воды. Для проверки были направлены техники центра, который обслуживает бундесвер. Они заметили подозрительного человека в черной одежде с лицом, предположительно, скрытым под маской. Ему удалось покинуть место происшествия. В заграждении вокруг базы была обнаружена дыра. Кроме того, несколько пожарных бундесвера сообщили о проблемах с желудочно-кишечным трактом.

На базе задействованы порядка 4300 солдат и 1200 гражданских лиц. Она располагается в непосредственной близости от аэропорта Кельн/Бонн. Находящиеся возле аэропорта казармы в Кельне включают военные и гражданские подразделения бундесвера, в числе прочего там базируются военнослужащие ВВС Германии и авиапарк правительства ФРГ.

Der Spiegel указал, что база ВВС в Кельне является важным логистическим узлом в рамках усилий ФРГ по военной поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения. В частности, прошедшие обучение в Германии солдаты вооруженных сил Украины вылетают из Кельна в Польшу.

Жителям прилегающих к казармам районов ничего не угрожает, поскольку у базы бундесвера имеется отдельная система водоснабжения. Писториус подключился к мониторингу ситуации из отпуска, уточнил журнал Der Spiegel.

Инцидент на базе НАТО

Газета Süddeutsche Zeitung 14 августа сообщила о возможной попытке диверсии на военной базе НАТО в Гайленкирхене на западе ФРГ. Она располагается недалеко от кельнских казарм. Записи видеокамеры показали, что неизвестный перелез через ограждение, чтобы попасть на ее территорию, уточнил Der Spiegel. Между тем, по его данным, в этом случае следователи предполагают, что речь могла идти о ком-то, кто забыл пропуск для доступа на базу. Были взяты пробы воды, они не показали отклонений. Как и в Кельне, этот объект подключен к автономной системе водоснабжения.

Спецслужбы США и Германии сорвали покушение на жизнь руководителя Rheinmetall

В июле, стало известно, что спецслужбы США и Германии сорвали покушение на жизнь руководителя германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера (Armin Papperger), готовившееся, как утверждается, по заказу российских властей.

По данным телекомпании CNN, заговор против Паппергера был одним из целой серии планировавшихся Кремлем убийств руководителей оборонной промышленности в Европе, поддерживающих военные действия Украины.

Узнав о планах, американская разведка проинформировала Германию, службы безопасности которой смогли защитить Паппергера и сорвать покушение, сообщает CNN. Высокопоставленный представитель правительства ФРГ подтвердил, что Берлин был предупрежден США о заговоре.