Люфтваффе на военных учениях в Индии. Для кого это важно

Участием в совместных маневрах Германия усиливает свою индо-тихоокеанскую стратегию перед лицом растущего влияния Китая. Берлин также расчитывает выиграть тендер с транспортным самолетом A400M.

На базе Военно-воздушных сил Индии (IAF) в южном городе Сулур во вторник, 6 августа, стартуют первые в истории страны многонациональные военно-воздушные учения, в которых будут задействованы десятки боевых самолетов из разных стран мира,

IAF направляла приглашение на участие в учениях, получивших название Tarang Shakti, 51 дружественной стране. В маневрах будут задействованы боевые машины 10 государств, в том числе Германии. Это первый случай участия самолетов немецкого бундесвера в военных учениях в Индии.

Международные учения пройдут в два этапа. В первом - с 6 по 14 августа - вместе с Индией будут участвовать Германия, Франция, Испания и Великобритания. Второй этап запланирован на конец месяца в Джодхпуре, на севере штата Раджастхан, и в нем примут участие Австралия, Бангладеш, Сингапур, Греция, Объединенные Арабские Эмираты и США.

"Эти учения направлены на укрепление стратегических отношений с нашими друзьями из международного сообщества", - заявил журналистам в Нью-Дели заместитель командующего IAF маршал авиации Сингх.

Учения как ключ к тендеру

Учения проходят в то время, когда Индия и Германия стремятся укрепить свои отношения в сфере военного сотрудничества. Военно-воздушные силы ФРГ (люфтваффе) будут представлены в маневрах истребителями Eurofighter Typhoon. Кроме того, Германия предоставит военно-транспортный самолет Airbus A400M. Нью-Дели в настоящее время выбирает на мировом рынке средний транспортный самолет, который необходим ей в целях обороны. Во время учений у Индии будет возможность увидеть в действии Airbus A400M.

Германию представят на учениях истребители Eurofighter Typhoon Фото: Baris Seckin/AA/picture alliance

"Есть три претендента: бразильский Embraer C-390, Airbus A400M, партнером которого является Германия, и Lockheed C-130, на котором мы уже летаем с подачи американской стороны, - сказал DW Анил Чопра, маршал ВВС Индии в отставке. - В прошлом мы эксплуатировали Airbus A400M вместе с немцами и французами в ходе учений на Ближнем Востоке".

По мнению военных обозревателей, учения предоставят Индии уникальную возможность испытать истребители Eurofighter и A400M в реальных ситуациях со сценариями, похожими на боевые действия.

"Грузоподъемность А400М составляет 37 тонн. И если вы посмотрите на индийский тендер (на военно-транспортные самолеты. - Ред.), то какие бы условия мы не выдвигали, Германия предлагает нам то, что полностью отвечает нашим запросам и даже более того. И это действительно хорошо для Индии", - рассказал DW Свасти Рао, научный сотрудник Центра Европы и Евразии Института оборонных исследований и анализа им. Манохара Паррикара.

Рао отметил, что Индия стремится приобрести транспортный самолет на фоне напряженности в отношениях с Китаем в регионе Ладакх. "Это сложная, высокогорная местность, поэтому нам так важно иметь такой транспортный самолет, у которого ​​​​определенная грузоподъемность. Таким образом мы можем лучше планировать наши действия", - объяснил эксперт. "Время имеет решающее значение, поэтому мы не можем иметь 2-3 самолета, делающих несколько заходов. Нам нужна машина, способная выполнить задачу за один раз. Это также повышает эффективность использования топлива. Вот почему А400М имеет преимущество перед другими претендентами", - считает Рао.

Чего хочет добиться Индия?

Проводя масштабные международные учения, Индия стремится представить себя в качестве ведущей державы в Индо-Тихоокеанском регионе. По мнению экспертов, это также отражает переход индийских ВВС, известных своей зависимостью от России и все еще эксплуатирующих самолеты советских времен, к более современной боевой авиации, оснащенной западным военным оборудованием.

Индийская армия до сих пор использует истребители советских времен Фото: Marina Lystseva/TASS/dpa/picture alliance

Учения также дают IAF, которые являются четвертыми по величине военно-воздушными силами в мире, возможность продемонстрировать свое растущее мастерство. "Для сложных учений такого рода с участием международных сил требуется тщательное планирование. И мы уделяем основное внимание укреплению взаимопонимания. Военно-воздушные силы и их совместные операции - вот что будет продемонстрировано в Сулуре", - сказал Чопра.

Какую выгоду получает Германия?

Изменение отношения Германии к Индии, как к партнеру в оборонной сфере, отчасти связано с войной России против Украины. Берлин также укрепляет свою индо-тихоокеанскую стратегию перед лицом растущего влияния Китая и его поведения в регионе.

На этом фоне военное сотрудничество с Индией может оказаться стратегически важным. "Германия очень заинтересована в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако ФРГ не может выступать там в одиночку, потому что немецкая модель на самом деле не является моделью военного игрока. У Германии есть современная оборонная промышленность, но не очень сильная армия", - сказал Чопра.

Активность Китая в Индо-Тихоокеанском регионе вызывает озабоченность в странах Азии Фото: Ceng Shou Yi/NurPhoto/picture alliance

"В последние годы главной целью ФРГ является обеспечение экономической безопасности, поскольку через этот регион проходит очень большой объем торговли. Безопасность, стабильность и свобода действий в регионе - это очень важный национальный интерес Германии. Точно так же, как и для Индии и других дружественных стран", - подчеркнул эксперт.

Чопра считает, что благодаря участию в учениях в Индии люфтваффе также получат возможность "повоевать" против российских самолетов, находящихся на вооружении индийских ВВС, а также изучить индийскую боевую практику и различные тактические приемы, которые использует IAF.