CNN: Безопасность на базах США усилили из-за угрозы диверсий

Разведданные о возможных диверсионных атаках со стороны лиц, связанных с Россией, привели к усилению мер безопасности на военных базах США в Европе, пишет CNN.

Военные базы США в Европы привели в состояние повышенной готовности в конце июня в связи с информацией о том, что "поддерживаемые Россией субъекты" могут совершить диверсии против американского военного контингента. Об этом сообщает телеканал CNN во вторник, 9 июля, со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их словам, разведка США в течение последних двух недель получила данные, свидетельствующие о том, Россия "рассматривала американские базы и военный персонал в качестве вариантов для проведения атак через доверенных лиц". Эта информация, как отметили источники, была сочтена "достаточно тревожной", чтобы ввести "дополнительные протоколы безопасности".

Уровень угрозы - самый высокий за 10 лет

О том, что ряд военных баз США в Европе были приведены в состояние повышенной готовности, CNN сообщал 30 июня. В частности, на американской базе в Штутгарте, где размещается штаб-квартира Европейского командования вооруженных сил США (USEUCOM), усилили защиту вооруженных сил до уровня "Чарли". По данным армии США, этот уровень используется, "когда происходит инцидент или имеются разведданные, указывающие на вероятность теракта или нападения на (военный. - Ред.) персонал или объекты". Один из собеседников телеканала отмечал, что такого уровня угрозы не видели "по меньшей мере 10 лет".

Европейское командование ВС США отказалось напрямую комментировать, что послужило причиной повышения усиления мер безопасности на военных базах. Однако представитель USEUCOM Дэн Дэй заявил, что "повышение бдительности связано не с какой-то одной угрозой, а с сочетанием факторов, потенциально влияющих на безопасность вооруженных сил США на европейском театре военных действий".