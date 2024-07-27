Во Франции восстанавливают движение поездов после диверсий

В SNCF заявили, что с понедельника поезда пойдут по обычному расписанию. В субботу 30 процентов рейсов в регионах, подвергшихся диверсиям, отменены, остальные ходят с задержкой.

Железнодорожное сообщение в обычном режиме возобновится во Франции с понедельника, 29 июля. Об этом в субботу, 27 июля, заявил глава французского железнодорожного перевозчика SNCF Жан-Пьер Фаранду, его слова приводит агентство AFP.

В данный момент примерно 30 процентов поездов в регионах, повергшихся накануне диверсиям, отменены, остальные ходят с задержкой в 1-2 часа, уточнил он. В Министерстве транспорта страны сообщили, что за текущие выходные с отменой поездов столкнутся 160 000 из 800 000 пассажиров. Там добавили, что почти треть поездов была отменена на севере, западе и востоке Франции. Также не было выполнено около четверти рейсов скоростных поездов Eurostar между Лондоном и Парижем.

МВД Франции: Скоро узнаем виновных

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в интервью телеканалу France 2 заявил, что силовикам удалось обнаружить "определенное количество элементов, которые заставляют нас полагать, что мы довольно быстро узнаем, кто несет ответственность".

Как пишет агентство Reuters, ранее два источника в местных органах безопасности заявили, что, исходя из способа совершения диверсии, основные подозрения падают на левых или экологических активистов, однако доказательств их причастности к произошедшему пока нет.

Диверсии на железных дорогах во Франции

В пятницу, 26 июля, в SNCF рассказали агентству AFP, что сеть высокоскоростных железных дорог страны пострадала от диверсий, включая поджоги. В результате за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады в Париже была нарушена работа транспортной системы.

"Это масштабная атака с целью парализовать сеть TGV", - заявили в SNCF, добавив, что многие маршруты придется отменить, а ситуация продлится "как минимум все выходные, пока будут проводиться ремонтные работы". "SNCF стал жертвой нескольких одновременных злонамеренных действий в течение ночи", - отмечается в заявлении. Атаки затронули атлантическую, северную и восточную линии. Юго-восточная линия не пострадала, так как "злонамеренный акт был предотвращен".

Франция усиливает меры безопасности на фоне Олимпиады

Ранее в интервью изданию Le Journal du Dimanche министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что местные спецслужбы проанализировали в общей сложности 960 000 досье и отказали в допуске на работу и посещение Олимпиады 4340 людям. , включая волонтеров, работников стадионов и членов спортивных делегаций. Речь идет о подозреваемых в связях с террористами, об исламистах, радикальных активистах правого и левого толка, а также о тех, кто ранее был осужден за преступления.

Кроме того, Франция отказала в доступе примерно ста людям из России, Беларуси и других стран, которые, по словам Дарманена, хотели приехать на Олимпиаду-2024 под видом журналистов, физиотерапевтов или технического персонала. "Вероятно, они были бы здесь не для того, чтобы совершать нападения. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, следует помнить о доступе к точкам входа в компьютерные сети для осуществления кибератак", - отметил министр.

"Мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Мы исходим из принципа предосторожности", - добавил Дарманен.