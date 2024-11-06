  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Выборы в США - 2024Война в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Германия хочет усилить защиту критической инфраструктуры

Жан Рофе
6 ноября 2024 г.

Новый законопроект, принятый правительством ФРГ, призван защитить критически важную инфраструктуру страны от диверсий, террористических атак и стихийных бедствий.

https://p.dw.com/p/4mi9I
Министр внутренних дел Нэнси Фезер (фото из архива)
Нэнси Фезер (фото из архива)Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Правительство Германии намерено лучше подготовить страну к диверсиям, терактам и стихийным бедствиям. Законопроект, направленный на повышение безопасности критически важной инфраструктуры, был принят кабинетом министров в среду, 6 ноября.

"Мы делаем Германию более устойчивой и защищенной от кризисов. Потому что мы должны быть гораздо лучше подготовлены к кризисам и катастрофам, чем в прошлом", - заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser), комментируя законопроект своего ведомства.

Законопроект определяет, какие инфраструктурные объекты необходимы для снабжения населения и поддержания экономики. Он затрагивает одиннадцать секторов, такие как энергетика, транспорт, финансы и здравоохранение. Для операторов этих объектов устанавливается, какие минимальные меры безопасности должны быть приняты.

За нарушение грозит штраф до 500 тысяч евро

При этом применяется подход, требующий учета всех возможных рисков - от стихийных бедствий до диверсий, террористических атак и человеческих ошибок. В случае невыполнения этого требования или несоблюдения государственных норм могут быть наложены штрафы в размере от 50 тысяч до 500 тысяч евро.

"Российская агрессия в Европе, диверсии и террористические атаки угрожают нашей безопасности. Из-за изменения климата мы все чаще сталкиваемся со стихийными бедствиями, такими как проливные дожди и наводнения. Поэтому защита критически важной инфраструктуры - от больниц до систем питания, электроснабжения и водоснабжения - имеет первостепенное значение", - отметила Фезер.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

ноутбук в бундестаге

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Сообщения о взломах, утечках личных данных и хакерских атаках появляются регулярно. Многих хакеров подозревают в связях со спецслужбами РФ. Но не только. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях.
Политика24 марта 2017 г.14 фото
external

Стоит ли немцам бояться российских диверсий - интервью с членом комитета по контролю за спецслужбами

Стоит ли немцам бояться российских диверсий - интервью с членом комитета по контролю за спецслужбами

В Германии недавно арестовали двух мужчин - по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России и возможной подготовке диверсий в ФРГ. Депутат бундестага (фракция СвДП), член парламентского комитета по контролю за спецслужбами Александер Мюллер рассказал DW о шпионской активности РФ и опасениях по поводу диверсий в Германии.
Политика27 мая 2024 г.05:56 мин.
Член комитета бундестага по контролю за спецслужбами Александер Мюллер

Кибератаки и поджоги: каких диверсий ждут в спецслужбах ФРГ

Кибератаки и поджоги: каких диверсий ждут в спецслужбах ФРГ

Депутат бундестага ФРГ - о границах "гибридной" войны с Россией и об угрозе диверсий в Германии перед предстоящим чемпионатом Европы по футболу.
Терроризм22 мая 2024 г.
Показать еще