Германия хочет усилить защиту критической инфраструктуры

Правительство Германии намерено лучше подготовить страну к диверсиям, терактам и стихийным бедствиям. Законопроект, направленный на повышение безопасности критически важной инфраструктуры, был принят кабинетом министров в среду, 6 ноября.

"Мы делаем Германию более устойчивой и защищенной от кризисов. Потому что мы должны быть гораздо лучше подготовлены к кризисам и катастрофам, чем в прошлом", - заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser), комментируя законопроект своего ведомства.

Законопроект определяет, какие инфраструктурные объекты необходимы для снабжения населения и поддержания экономики. Он затрагивает одиннадцать секторов, такие как энергетика, транспорт, финансы и здравоохранение. Для операторов этих объектов устанавливается, какие минимальные меры безопасности должны быть приняты.

За нарушение грозит штраф до 500 тысяч евро

При этом применяется подход, требующий учета всех возможных рисков - от стихийных бедствий до диверсий, террористических атак и человеческих ошибок. В случае невыполнения этого требования или несоблюдения государственных норм могут быть наложены штрафы в размере от 50 тысяч до 500 тысяч евро.

"Российская агрессия в Европе, диверсии и террористические атаки угрожают нашей безопасности. Из-за изменения климата мы все чаще сталкиваемся со стихийными бедствиями, такими как проливные дожди и наводнения. Поэтому защита критически важной инфраструктуры - от больниц до систем питания, электроснабжения и водоснабжения - имеет первостепенное значение", - отметила Фезер.