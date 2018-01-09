Экокроссовки и не только: как немцы пытаются изменить мир моды

Вязаный верх из пряжи Chiengora на основе собачьей шерсти, трехмерная структура материала, принимающего форму ноги, пружинящая подошва из корневища грибов и каучука - так выглядят кроссовки будущего. Сникеры - сейчас, пожалуй, самый популярный вид обуви, без которого сложно себе представить уличную моду, но не самый дружелюбный по отношению к окружающей среде.

"Эту обувь носят люди самых разных поколений. При этом она не особенно экологична: состоит из различных видов синтетики, ее сложно разобрать на отдельные части и утилизировать", - говорит в интервью DW молодой немецкий дизайнер Эмили Бурфайнд (Emilie Burfeind). Поэтому она задумалась над созданием экокроссовок.

Инновационные кроссовки с заботой об экологии

Ее Sneature (от англ. sneaker - "сникеры" и nature - "природа") на 35 граммов легче обычных сникеров, в них используется почти на две трети меньше материалов и при этом все они - биоразлагаемые. "Мне было важно, чтобы материалы были природным сырьем или отходами производства, в которых не использовалась нефть и которые поддаются разложению и могут быть возвращены в естественный цикл природы", - поясняет Эмили в интервью DW. Кроме того, для создания Sneature требуется минимальный расход энергии.

Эмили Бурфайнд

Пока это только прототип - для массового производства нужно найти партнера и доработать материалы. И все же Sneature можно считать настоящей инновацией, которая уже отмечена рядом премий в сфере дизайна и экологии. "Для обуви сложно разработать что-то новое из-за того, что она должна выдерживать большую нагрузку и быть износостойкой, - подчеркивает Эмили. - Sneature - своего рода видение того, какой должна быть обувь в будущем. Но от прототипа к готовому продукту предстоит еще сделать большой шаг - между ними длинный мост ".

Экостандарты - европейская стратегия

Чтобы дизайнерам и производителям было легче этот мост преодолеть, в конце марта Еврокомиссия предложила пакет мер, которые должны сделать товары в ЕС более долговечными и экологичными. "Пришло время прекратить модель "возьми, сделай, поломай и выброси", которая настолько вредна для нашей планеты, нашего здоровья и нашей экономики", - заявил замглавы Еврокомиссии, ответственный за "зеленый" курс, Франс Тиммерманс.

Планируется распространить правила экодизайна почти на все категории товаров (кроме продуктов питания, кормов и лекарств), ввести для них нормы долговечности, возможности повторного использования, ремонта, модернизации, ресайклинга и эффективности ресурсов. Отдельным пунктом предложена стратегия "устойчивого и циркулярного текстиля". Ее смысл в том, чтобы сделать одежду более долговечной, состоящей из повторно использованных волокон, свободной от опасных материалов, а также более простой для ресайклинга.

QR-код на бирке облегчает ресайклинг

Некоторые подвижки уже есть. Берлинский стартап Circular.fashion пытается способствовать устойчивым изменениям в индустрии моды и текстиля, консультируя фирмы по вопросам экономики замкнутого цикла (или циклической экономики), основанной на возобновлении ресурсов. "Мы работаем как с немецкими, так и иностранными предприятиями в сфере моды - они самого разного калибра. И интерес с их стороны нас обнадеживает. Я думаю, устойчивость, замкнутая экономика неминуемы для всех акторов в модной индустрии", - отмечает в беседе с DW Мария Шмидт (Maria Schmidt), которая отвечает в стартапе за контакты с прессой. Эта инновационная консалтинговая компания, в которой занято 15 сотрудников, не только разъясняет на тренингах важность учета экологических аспектов в дизайне, производстве, продаже и ресайклинге текстиля, но и предлагает собственное цифровое решение.

Сircularity.ID - это онлайн-платформа, которая обеспечивает обмен информацией между поставщиками материалов, брендами, клиентами и переработчиками текстиля. В своей работе они придерживаются принципов экономики замкнутого стиля, направленной на более рациональное обращение с ресурсами и минимизацию отходов.

По QR-коду потребитель получает экоинформацию о купленной одежде

Сircularity.ID - это еще и QR-код на бирке одежды. Отсканировав его, можно получить подробную информацию не только том, из чего и где именно была пошита вещь, но и рекомендации по уходу за ней и ее ремонту. Если же потребитель решит расстаться с надоевшей одеждой, он получит информацию о том, куда ее следует отдать для вторичного использования или грамотной утилизации. "Таким образом мы обеспечиваем максимальную прозрачность для потребителей и возможности оставить текстильные изделия в замкнутом цикле", - подчеркивает Мария Шмидт. Цель стартапа - разработать и популяризировать систему, в которой сегодняшние продукты могут стать завтрашними ресурсами, добавляет она.

Пока маленькие шаги вместо радикальных мер

Сегодня стартап работает с такими известными компаниями и брендами, как Zalando, Hugo Boss, Otto, Armedangels и другими.Кроме того в прошлом году в сотрудничестве с FairWertung e.V - немецким объединением некоммерческих организаций, занимающихся сбором ненужной одежды - стартап запустил пилотный проект Closed Loop Pilot. В нем участвуют пять фирм, каждая из которых создала модную коллекцию с учетом принципов замкнутой экономики и грамотного ресайклинга. Вещи из этих коллекций снабжены QR-кодом Сircularity.ID. В нескольких городах, в частности, в Мюнхене и Штутгарте, также стоят умные контейнеры для вещей с таким QR-кодом, которые облегчают работу компаниям по сортировке одежды и утилизации.

"Но несмотря на то, что некоторые компании уже предпринимают меры по экологизации производства, это не означает достаточно быстрые перемены. По нашим наблюдениям, многие осуществляют маленькие пилотные проекты, но на радикальные изменения не решаются, - сетует Мария Шмидт. - Подход должен быть другим, чтобы достичь климатических целей, защитить биоразнообразие и создать работающие замкнутые циклы". В берлинском стартапе Circular.fashion хотели бы, чтобы в индустрии моды как можно больше вещей создавались по принципам экономики замкнутого цикла. Только так циклическая экономика станет основой в сфере моды и сможет заменить традиционную линейную систему, резюмирует она.

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