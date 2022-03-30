"Меньше денег Путину": Еврокомиссия предложила эконормы для товаров

Еврокомиссия представила пакет предложений о том, как сделать товары в ЕС более долговечными и экологичными. Еврокомиссары утвердили его на своем заседании в Брюсселе в среду, 30 марта, сообщает корреспондент DW.

"Пришло время прекратить модель "возьми, сделай, поломай и выброси", которая настолько вредна для нашей планеты, нашего здоровья и нашей экономики. Сегодняшние предложения направлены на то, чтобы в Европе продавались только самые долговечные товары", - заявил замглавы Еврокомиссии, ответственный за "зеленый" курс, Франс Тиммерманс. По его словам, это позволит потребителям экономить энергию, ремонтировать поломавшиеся приборы и делать осознанный выбор при покупке новых товаров.

По словам Тиммерманса, пандемия коронавируса и "варварская атака" России на Украину показали, что Евросоюзу жизненно важно уменьшить зависимость от сырья и ископаемых энергоносителей из других стран. Он заверил, что предложения Еврокомиссии позволят уменьшить потребление энергии. "То есть, меньше денег в карман Путина, больше денег для вас - я думаю, это выгодное предложение", - сказал Тиммерманс, обращаясь к потребителям в ЕС.

Правила экодизайна товаров в ЕС

В ЕС уже действуют нормы экодизайна электротоваров (классы энергетической эффективности A, B, C и так далее). Еврокомиссия же предложила проект регламента, который должен распространить правила экодизайна почти на все категории товаров (кроме продуктов питания, кормов и лекарств). Также планируется ввести для них нормы долговечности, возможности повторного использования, ремонта, модернизации, ресайклинга и эффективности ресурсов. Тиммерманс пожаловался, что больше не может сам заменить аккумулятор в его смартфоне, а должен идти для этого в сервисный центр.

Проект предлагает также ввести цифровой паспорт продукта. Он может содержать информацию об использованных при производстве ресурсах и влиянии на окружающую среду либо необходимые для ресайклинга данные. Какую именно информацию паспорт должен содержать, будет зависеть от каждого типа товаров.

В ЕС сделают одежду и стройматериалы более долговечными

Кроме того, Еврокомиссия предложила стратегию "устойчивого и циркулярного текстиля". Она содержит ряд мер, как сделать одежду более долговечной, содержащей повторно использованные волокна, свободной от опасных материалов, а также более простой для ресайклинга. Компании, торгующие одеждой, обяжут публиковать, что они выбрасывают и почему. Кроме того, им хотят запретить уничтожать ряд товаров.

Пакет содержит и проект обновленного регламента ЕС с новыми, более стандартизированными нормами для строительных материалов. Эти правила будут продвигать, в частности, более высокое содержание вторсырья в стройматериалах. Их должны будут так производить, чтобы облегчить повторное использование и ресайклинг.

Этот пакет представили в рамках плана действий по экономике замкнутого цикла. Предложенные Еврокомиссией проекты регламентов рассмотрят Европарламент и Совет ЕС. Именно они будут решать, в каком виде их утверждать.

Смотрите также:

Самая экологичная кухня Германии Деннете или пицца "по-швабски" Устойчивая гастрономия - это кулинарные шедевры с простыми ингредиентами - яйцом, огурцами, луком, помидорами, кабачками или полузабытой полбой (эммер), выращенными на соседнем поле. Углеродный след такой швабской пиццы, поэтому, минимален.

Самая экологичная кухня Германии Люггелескес со свежим салатом Нежной консистенции Luggeleskäs (дословно: "цыплячий сыр") готовят из домашнего (!) творога со сметаной (или йогуртом), шнитт-луком, зеленью и толченным чесноком. Подают с картофелем или зеленым салатом, например, из рапунцеля и клубники.

Самая экологичная кухня Германии Свадебный суп Суп свадебный, но скрасить он может и будничную трапезу. В наваристый бульон запускают ливерные клецки (из печени, молотых сухарей, яйца, растительного масла, зелени), затем - манные (Grießnockerln), из манки, яйца и сливочного масла.

Самая экологичная кухня Германии Салат из чечевицы с петрушкой По словам Симона Тресса, без местной чечевицы (из региона Швабский Альб), швабской кухни просто не было бы. Рецепт салата прост: отваренную чечевицу смешивают с поджаренным луком и морковью, петрушкой, чесноком, заправляют яблочным уксусом и подсолнечным маслом.

Самая экологичная кухня Германии Традиционный салат с колбасой Этот салат автор книги "Настоящая швабская кухня" ("Echt schwäbisch!") Симон Тресс готовит по старинному рецепту бабушки Лизель (Liesel). Соломкой нарезанные колбасу, лук и соленый огурец заправить соусом из винного уксуса, горчицы, меда, соли, перца, минеральной воды (или майонеза - по вкусу).

Самая экологичная кухня Германии Котлетки из полбы и кабачков с творогом и зеленью "Братлинге" (Bratlinge) - так в Германии называют поджаренные на сковороде овощно-крупяные котлетки. Гречку или полбу сварить в овощном бульоне, смешать с обжаренным луком, тертыми кабачками, петрушкой, майораном, яйцом, обвалять в сухарях и обжарить.

Самая экологичная кухня Германии "Воскресное" жаркое Жаркое из говядины (или свинины) раньше в Германии подавали только по воскресеньям, сегодня в своем "Меню СО2" Симон Тресс подает его в качестве гарнира. Проверенный рецепт - мясо сначала замариновать в вине, а затем запечь, предварительно снабдив "корочкой" из замороженного с пряными травами масла.

Самая экологичная кухня Германии Савойская капуста в соусе Орехи (фундук или грецкие) заранее замочить в стакане воды, листья капусты (подойдет не только савойская) бланшировать, нарезать. Горячее топленое масло в сковороде смешать с ложкой муки, сметаной и молоком, запустить капусту, орехи, свежий тимьян - через 5-10 минут готово!

Самая экологичная кухня Германии Хлебные клецки Serviettenknödel ("клецки в салфетке") действительно отваривают в кипящей воде, плотно завернув массу из размоченного в молоке хлеба или брецеля, обжаренного лука, яиц и зелени в кухонное полотенце. Остывшее тесто нарезать кружками и обжарить - так вкуснее.

Самая экологичная кухня Германии Швабские маульташен Легендарные швабские пельмени (Maultaschen) обладатель "зеленых звезд" Мишлена готовит с самыми разными начинками: с форелью из ближайшего пруда, с грибами, шпинатом… Их отваривают, обжаривают и подают с соусом из шампиньонов со сливками, вином и кольцами подрумяненного лука.

Самая экологичная кухня Германии Шпецле со шпинатом Вариант швабской лапши, именуемой Spätzle - продукт исторической ценности. Полужидкое тесто (мука, яйца, растительное масло, тушеный шпинат) отправляют в кипящую воду, соскребая его ножом (тонкими полосками) прямо со специальной доски.

Самая экологичная кухня Германии Пикантное пюре из баклажанов Его не мешает готовить "про запас"- из запеченных (с чесноком) баклажанов, мелкорубленного свежего огурца, подсолнечного масла, острого перца и лимонной цедры. Вкусно с ржаным хлебом.

Самая экологичная кухня Германии Теллерзульц с морковью Еще одно блюдо для "скатерти-самобранки" - "холодец в тарелке" (Tellersulz) или в чашке. Заливное можно сварить по классическому рецепту из субпродуктов, грибов, овощей или… приготовить из остатков рагу, гуляша или жаркого с морковью, добавив в него немного желатина и зелени.

Самая экологичная кухня Германии Кайзершмаррн с вишневым супом Такие сладкие супы, как вишневый или из бузины, подают не только на десерт, уверяет швабский шеф-повар Симон Тресс. Суп-кисель (с крахмалом) сервируют со взбитыми сливками и (или) с популярным здесь, разрезанным на кубики, "императорским омлетом" под названием Kaiserschmarrn.

Самая экологичная кухня Германии Соус-пюре из фасоли Швабский вариант популярного сегодня хумуса - пюре из отваренной или запеченной с чесноком фасоли, моркови, сельдерея и нарезанной соломкой свежей редиски. Заправить яблочным уксусом, льняным и тыквенным маслом. Посыпать мелкорубленными шнитт-луком и тимьяном.

Самая экологичная кухня Германии Апфелькухен с "затонувшими" яблоками Самый швабский и "всегда удачный" пирог, по словам Симона Тресса, именно этот яблочный пирог (Apfelkuchen) из пышно взбитого, сдобного теста (масло, сахар, щепотка соли, яйца, мука, разрыхлитель), в котором "тонут" четвертинки яблок. Ммммм!

Самая экологичная кухня Германии Рельефное швабское печенье шпрингерле Выпечка праздничного рельефного печенья шпрингерле (Springerle) - еще одна кулинарная швабская традиция. Из охлажденного теста (яйца, мука, сахар, карбонат аммония) с помощью печатных досок выдавливается печенье. Выпекают его на следующий день на противне, посыпанном анисом. Автор: Инга Ваннер

