 Как остановить массовое вымирание видов? Изменить рацион питания | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 06.02.2021

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Мир

Как остановить массовое вымирание видов? Изменить рацион питания

Чтобы спасти диких животных от вымирания, а плодородные почвы от эрозии, нужно есть меньше мяса и больше растительной пищи, говорится в исследовании ООН.

Девушка покупает продукты в веганском супермаркете

Переход на растительную пищу снизит нагрузку на сельскохозяйственные угодья

28 тысяч видов животных и растений в современном мире находятся под угрозой исчезновения. Существованию 24 тысяч из них угрожают способы производства продуктов питания. Это следует из обнародованного 3 февраля доклада, подготовленного Программой ООН по окружающей среде (UNEP), британской исследовательской организацией Chatham House и организацией по защите животных Compassion in World Farming.

Авторы документа призывают глав государств и правительств стран мира реформировать систему производства продуктов питания. Ведь сегодня животные и растения вымирают по меньшей мере в десять, если не в сто раз быстрее, чем в среднем за последние 10 миллионов лет. Главной причиной увеличения этой скорости ученые считают уничтожение человеком природных экосистем, цель которого - освободить место для сельскохозяйственных угодий и пастбищ. 

Важно изменить отношение к продуктам питания

На систему производства продуктов питания сегодня влияют четыре усугубляющихся глобальных кризиса: изменение климата, исчезновение редких видов животных и растений, а такжеголод и ожирение жителей Земли.

Продукты питания в мусорном контейнере

Треть продуктов питания в мире оказывается на помойке

Поскольку более трети площадей на планете используются под нужды сельского хозяйства, эксперты пытаются найти ответ на вопрос о том, как можно прокормить постоянно растущее население полезными для здоровья продуктами и при этом произвести как можно меньше парниковых выбросов и уничтожить минимум диких животных.

На протяжении десятилетий защитники природы называли органическое ведение сельского хозяйства без использования синтетических удобрений и пестицидов благоприятной для природы альтернативой традиционному фермерству.

Некоторые фермеры начали также использовать методы обработки почвы, которые ведут к сохранению в ней углерода и делают растения устойчивее к периодам ливней и засухи. Однако экологи предупреждают, что и здесь есть подвох. Ведь фермерские хозяйства, занимающиеся экологически чистым земледелием, производят меньше продуктов питания в расчете на гектар земли, чем промышленные сельскохозяйственные предприятия. Так что им необходимо обрабатывать более крупные площади, чтобы произвести тот же объем продуктов.

Веганское меню для всех

Решением этой проблемы, считает эколог из организации Chatham House и один из авторов доклада Тим Бентон, стали бы коренные изменения в привычках питания.

Куски мяса в мясной лавке

На красное мясо в мире приходится всего 1 процент потребляемых с пищей калорий

"Призыв всем вместе стать веганами звучит ужасно высокопарно, однако именно так мы могли бы добиться расширения площадей под экологичное сельское хозяйство", - подчеркивает эксперт.

Согласно исследованию, опубликованному в январе в журнале Nature, на говядину и другие сорта красного мяса в мировом масштабе приходится лишь один процент калорий, содержащихся в пище. При этом при производстве этого мяса в атмосферу выбрасываются 25 процентов парниковых газов, выделяющихся в связи с изменением землепользования. 

При этом треть мировых продуктов питания, для производства которых необходимы колоссальные затраты природных ресурсов, даже не съедаются, а отсортировываются на одном из этапов производства или оказываются на помойке. 

Дешевая и вредная для здоровья еда

Список обвинений, которые экологи предъявляют промышленным сельскохозяйственным предприятиям, можно продолжать долго.

В нем и вырубка лесов, и уничтожение естественной среды обитания ряда млекопитающих - таких, как орангутаны - и убийство пчел, необходимых для опыления растений, и вырубка деревьев, которые поглощают углекислый газ в атмосфере, и порча почв, которые нужны грядущим поколениям для производства продуктов питания.

Между тем тревогу бьют врачи. Ведь увеличение пастбищных площадей повышает риск зооноза, то есть передачи инфекций от животного к человеку. В то же время на предприятиях, занимающихся промышленным производством мяса, животных
накачивают антибиотиками, что приводит к образованию в их организме резистентных микробов.

Не менее важным вопросом является и проблема правильного питания. Ведь по статистике за последние полвека от ожирения стали страдать втрое больше людей. Это, в свою очередь, связано с ростом потребления продуктов питания с большой долей сахара и жира при одновременном снижении физической активности людей. В подобной ситуации увеличивается риск развития определенных видов раковых опухолей и сердечных заболеваний, предупреждают эксперты.

Доступные для всех продукты питания

И тем не менее, низкие цены на продукты питания и увеличение
эффективности сельскохозяйственного производства сделали эти продукты более доступными для большей части населения, отмечает Ирене Хоффман (Irene Hoffmann) - секретарь комиссии по генетическим ресурсам для производства продуктов питания и ведения сельского хозяйства в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН  (FAO). 

Веганское мясо в одном из магазинов Лондона

Во многих европейских странах уже продают веганское "мясо"

За последние 50 лет население Земли удвоилось, достигнув 7,8 млн человек. Несмотря на то что пищевая промышленность своевременно наращивала темпы производства, каждый десятый житель планеты сегодня страдает от голода. По прогнозам, к 2050 году на планете будут проживать почти 10 млрд человек. При этом вырастет конкуренция за площади, которые можно будет использовать для сельскохозяйственных целей. Ведь все больше угодий станут отдавать под озеленение, которое должно будет спасти атмосферу от избытка углекислого газа.

Как уменьшить нагрузку на природу?

Согласно новаторскому исследованию, опубликованному в 2019 году в авторитетном медицинском журнале The Lancet, возможность прокормить 10 млрд людей, сохранив при этом параметры безопасного землепользования, есть.

Для этого необходимо радикально изменить способы производства продуктов питания и привычный рацион людей. Кроме прочего, это приведет и к укреплению здоровья населения планеты, отмечают ученые.

Переход на более здоровое и производимое более экологичными способами питание подразумевает, что в мире будет потребляться вдвое меньше красного мяса и вдвое больше орехов, овощей, фруктов и бобовых. Эти изменения в рационе помогли бы ежегодно избегать 7 млн случаев преждевременной смерти и значительно снизили бы нагрузку на природу.

По словам Ирене Хоффман, многие пытаются сегодня противопоставить сохранение природы и ведение сельского хозяйства, что абсолютно неверно. "Ведь сельское хозяйство напрямую зависит от разнообразия видов и во многом определяет его", - поясняет эксперт.

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    Автор: Ксения Сафронова


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