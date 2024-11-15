ФРГ все больше торгует с Украиной и все меньше с Россией

Главным торговым партнером Германии на постсоветском пространстве стала Украина. Россия утратила эту многолетнюю роль и опустилась на второе место, но и его она, по всей видимости, вскоре уступит Казахстану. На существенно более низком уровне происходят разнонаправленные изменения в торговле с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Узбекистаном. Обо всем этом свидетельствуют данные об экспортно-импортных операциях ФРГ за первые три квартала 2024 года.

Их опубликовал на своем сайте Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA). Эта влиятельная предпринимательская организация лоббирует интересы немецких фирм, ведущих бизнес с 29 бывшими соцстранами Восточной Европы и постсоветскими государствами. Восточный комитет имеет прямой доступ к базе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) и эксклюзивное право публиковать внешнеторговую статистику, касающуюся того региона, с которым он работает.

Быстрый рост экспортно-импортных операций с Украиной

Сразу же следует подчеркнуть: основными торговыми партнерами Германии в этом регионе являются страны-члены Евросоюза. При этом с большим отрывом лидирует Польша. Торговый оборот ФРГ с этим восточным соседом превысил за девять месяцев 129 млрд евро, из которых немецкий экспорт на польский рынок составил почти 71 млрд евро. Так что Польша прочно заняла четвертое место среди зарубежных рынков сбыта продукции Made in Germany, опередив Китай с его населением в 1,4 млрд человек.

В тройку лидеров в регионе входят также Чехия и Венгрия с торговым оборотом за три квартала соответственно в 84 млрд и 52 млрд евро. Затем идут Румыния, Словакия, Словения и Болгария. А на восьмое место вышла теперь Украина.

Киев, апрель 2024. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и министра экономики ФРГ Роберта Хабека Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Торговый оборот ФРГ и Украины вырос за первые девять месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17% и достиг почти 8,4 млрд евро. При этом опережающими темпами рос импорт украинской продукции в Германию. Он увеличился на 22,6% и составил 2,5 млрд евро. Так что украинским предприятиям даже в условиях войны удается наращивать поставки на немецкий рынок.

Одновременно растет значение украинского рынка для экспортно ориентированной экономики ФРГ. Немецкий экспорт в обороняющуюся страну, включая опужие, вырос на 14,8% примерно до 5,9 млрд евро. Так что уже сейчас Украина покупает больше немецкой продукции, чем Болгария или Словения.

Зависимости от энергоносителей из России больше нет

И больше, чем Россия, куда немецкий бизнес продолжает напрямую поставлять продукцию, не подпадающую под международные санкции, прежде всего - лекарства, а также, к примеру, медицинское оборудование. За первые три квартала 2024 года эти поставки составили округленно 5,7 млрд евро, снизившись, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 18,1%.

Так что разрыв между Украиной и Россией как покупателей продукции Made in Germany пока незначительный, на украинский рынок ушло, если говорить совсем точно, товаров всего на 141,5 млн больше, чем на российский. Но этот разрыв наверняка будет увеличиваться, ведь германо-украинская торговля стабильно растет, а германо-российская - стабильно сокращается.

В Лубмине на северо-востоке ФРГ приемная инфраструктура двух российских "Северных потоков" используется теперь для прокачки газа, полученного с СПГ-терминалов Фото: Michael Sohn/AP

За первые девять месяцев этого года торговый оборот между ФРГ и РФ снизился на 28,9%, причем произошло это главным образом за счет дальнейшего сокращения импорта в Германию российской продукции, а это теперь, судя по сообщениям СМИ, в значительной мере удобрения и редкие металлы. Импорт упал на 53,6% до 1,4 млрд евро. Так что даже такие небольшие страны, как Литва и Северная Македония, поставляют сегодня больше продукции на немецкий рынок, чем Россия, свидетельствуют опубликованные Восточным комитетом статистические данные.

По итогам трех кварталов, суммарный объем экспортно-импортных операций между ФРГ и РФ составил 7,146 млрд евро, а между ФРГ и Казахстаном 7,075 млрд евро. Таким образом, этой центральноазиатской стране не хватило за девять месяцев чуть больше 70 млн евро, чтобы обогнать Россию и стать после Украины вторым по важности торговым партнером Германии на постсоветском пространстве.

Германия покупает больше нефти в Казахстане

Но это вполне может произойти уже в текущем 4-м квартале 2024 года, ведь в первые три квартала германо-казахстанская торговля достаточно стабильно росла, хотя и не столь быстро, как германо-украинская, и увеличилась на 6,6%. Произошло это благодаря существенному, на 16,6%, увеличению поставок в Германию казахстанской продукции, главным образом нефти. В результате объемы импорта в ФРГ достигли 4,89 млрд евро.

Так что Казахстан - одна из немногих стран, которая имеет профицит в торговле с Германией. Раньше в число таких стран входила и Россия, но после того, как Берлин в рамках санкций ЕС отказался от российских нефти и угля, а "Газпром" прекратил поставлять газ на немецкий рынок, РФ имеет значительный дефицит в торговле с ФРГ, иными словами, покупает намного больше, чем продает.

Мелкооптовый рынок в Алматы, через который, возможно, идет или шла перепродажа импортированных в Казахстан товаров в Россию Фото: Alexander Korolev/DW

В статистике германо-казахстанской торговли обращает на себя внимание сокращение в нынешнем году экспорта продукции Made in Germany в Казахстан на 10,5% до примерно 2,2 млрд евро. Причем оно произошло вопреки активизации политических контактов между двумя странами и явному взаимному интересу к расширению экономического сотрудничества. Такое сокращение вполне может быть признаком того, что Астана после международной критики ограничила возможности для перепродажи поступающей в страну немецкой продукции дальше в Россию. Там подобные операции по обходу санкций называют параллельным импортом.

Признаки параллельного импорта в Грузии?

В то же время немецкий экспорт в Грузию подозрительно резко вырос за первые девять месяцев этого года почти на треть - на 31,8%. Причем это произошло на фоне усиления пророссийского курса грузинского руководства. Так что это, в свою очередь, может быть признаком того, что в нынешнем году параллельный импорт в РФ усиленно пошел именно через Грузию. Впрочем, такой скачок может объясняться и просто эффектом очень низкой базы. Из-за нее подобный эффект дают всего несколько контрактов или даже только одна более или менее крупная сделка.

Во всяком случае немецкие поставки в Грузию увеличились за три квартала на 187 млн евро до 775,5 млн евро. Для сравнения: немецкий экспорт в Казахстан снизился в тот же период на 257 млн евро. Таким образом, рост поставок в Грузию далеко не полностью компенсировал их снижение в Казахстан.

Торговля Германии с двумя другими странами Южного Кавказа развивалась разнонаправленно. И без того низкие объемы операций с Арменией, несмотря на ее сближение с ЕС, прямо-таки рухнули: импорт в ФРГ армянской продукции упал на 35,6%, немецкий экспорт в эту страну снизился на 17,3%. В то же время торговля с Азербайджаном стабильно росла и превысила за девять месяцев 1 млрд евро: экспорт продукции Made in Germany увеличился на 4%, а импорт - на 28,5%, что явно указывает на увеличение закупок азербайджанской нефти немецкими компаниями. Таким образом, Германия все активнее заменяет российскую нефть поставками из Казахстана и Азербайджана.

Тоже стабильно, но значительно медленнее, росли показатели в торговле Германии с Узбекистаном. И экспорт, и импорт увеличились примерно на 7%, так что суммарный внешнеторговый оборот между обеими странами достиг 873 млн евро.